Trybe promove livro para fomentar desenvolvimento de software no Brasil

Embora sobrem vagas e falte mão de obra especializada no mercado de desenvolvimento de software, há pouco material para aprendizado na área que esteja corretamente traduzido ou mesmo tenha sido concebido em português do Brasil. Quem está em cargos mais sênior tem especial dificuldade em encontrar esse tipo de leitura.

De olho nisso e em fomentar o mercado de desenvolvimento que a escola de programação Trybe lança nesta terça-feira, 8, o livro Melhores Práticas de Arquitetura de Software na Era da Nuvem, que reúne de artigos de grandes nomes do mercado de desenvolvimento no Brasil.

No rol de autores estão Otávio Santana, engenheiro da Xgeeks e nome importante na comunidade de Java; Elder Moraes, developer advocate na Red Hat; Francisco Isidro, professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC; Karina Varela, gerente técnico principal de marketing de produtos na Red Hat; Mauricio Salatino, engenheiro de software e instrutor na LearnK8s; Sandro Giacomozzi, engenheiro de software na TOTVS; e Sérgio Lopes, colaboraram com a construção do material.

Com grandes nomes do mercado e também pesquisadores e membros da academia, o livro tenta trazer diferentes abordagens para profissionais que tem dúvidas de como desenvolver suas carreiras e quais são atualmente as principais discussões de computação em nuvem, desenho de código, estratégia de persistência de dados e microservices.

De acordo com dois dos autores, Karina Varela e Otávio Santana, em entrevista à Exame, o objetivo é poder mostrar o que há inovador sendo produzido no Brasil e trazer a vivência de pessoas da área e da criação de tecnologia no Brasil.

"O conteúdo do livro é um compilado de assuntos que estão quentes no mercado hoje, em diferentes esferas da tecnologia, e permitem aos profissionais olhar de forma mais ampla e se aprofundar no debate", afirma Varela, reiterando que, em palestras, muitas vezes há tentativas de vender soluções, enquanto o livro tentra trazer práticas cotidianas.

O texto foi também escrito em inglês, para poder divulgar internacionalmente o que vem sendo desenvolvido e discutido no Brasil.

É comum que no mercado de tecnologia o autodidatismo e a capacidade de aprendar sejam atributos importantes aos profissionais. Inclusive bootcamps como a Trybe tem aulas voltadas para o "aprender a aprender". Para Santana, o livro não pretende substituir a formação de ensino, mas aliar o autodidatismo a grupos de estudos e discussões mais amplas.

"São 3 pilares: pensar em português, trazer diversidade de áreas e experiências e colocar em prática o trabalho colaborativo e dinâmico", diz.

A obra, embora seja focada em um público mais sênior, traz indicações de leituras e de desenvolvimento pessoal para profissionais mais júniores e que gostariam de se especializar. Além disso, os autores se colocam à disposição para contato dos leitores e profissionais da área que queiram discutir e debates os temas.

Melhores Práticas de Arquitetura de Software na Era da Nuvem pode ser adquirido gratuitamente no site da Trybe.