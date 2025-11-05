TIM avalia compra da Oi Soluções para crescer no mercado corporativo

A TIM está avaliando a compra da Oi Soluções, unidade remanescente da antiga Oi voltada ao atendimento de mais de 43 mil grandes empresas e instituições públicas, segundo informações do site oficial da empresa.

A Oi Soluções presta serviços de conectividade, infraestrutura e integração de sistemas para o setor empresarial. A possível aquisição reforçaria o plano da TIM de expandir sua atuação no segmento corporativo, que vem ganhando prioridade na estratégia da companhia.

Hoje, a TIM já atua em quatro verticais consideradas estratégicas: agronegócio, infraestrutura, utilities e mineração. A compra da Oi Soluções, se concretizada, pode fortalecer a posição nessas áreas e ampliar o portfólio com soluções tecnológicas especializadas.

A operadora também pretende, no médio prazo, investir em serviços de nuvem e cibersegurança, com foco em aumentar a receita junto a clientes empresariais. A ideia é criar oportunidades de cross-selling (venda cruzada) e upselling (venda incremental) com serviços de maior valor agregado.

Enquanto isso, a Oi, que já foi a maior operadora de telefonia da América Latina, segue em reestruturação após anos de crise financeira e uma das maiores recuperações judiciais da história do Brasil. A venda da unidade corporativa pode ser mais um passo na tentativa de reequilibrar suas operações.