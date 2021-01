Startup de Elon Musk pode ter maior salto em valor de mercado da história

A próxima rodada de investimentos da startup de Elon Musk, a SpaceX, pode elevar o valor da companhia de exploração espacial em 30% – de 46 bilhões de dólares para 60 bilhões de dólares. Em cenários mais otimistas, o valor de mercado pode chegar a 92 bilhões de dólares. Ambos os valores podem representar o maior salto na história da startup.

Segundo o site americano Business Insider, os investimentos devem ser finalizados já em fevereiro.

O BI afirma que, em dezembro, a SpaceX já estava discutindo a nova rodada de investimentos com expectativas de dobrar seu valor de mercado e, segundo fontes, muitas instituições estão interessadas em investir na startup. É esperado que cada ação custe entre 325 e 350 dólares. Não se sabe, ainda, quantos papéis serão negociados.

De acordo com a mesma fonte, existem mais investidores interessados do que ações disponíveis. Saber quantos papéis serão negociados é uma informação essencial, porque consegue determinar o tamanho da rodada de investimentos, e também quanto dinheiro será levantado.

Na última rodada de investimentos, em agosto de 2020, a SpaceX conseguiu um total de 1,9 bilhões de dólares, o que levou o valor de mercado da companhia para 46 bilhões de dólares. A rodada também teve mais demanda do que oferta, o que fez com que a startup dobrasse o tamanho dela, segundo a Bloomberg. É provável que o mesmo aconteça dessa vez.

O Business Insider também afirma que os funcionários poderão vender e comprar ações da companhia, sendo que, comumente, eles recebem um desconto de 10% na compra. Mas, como acontece em outras startups de tecnologia privadas, não é possível vender as ações para qualquer pessoa – a venda será coordenada entre empregado e investidor somente na rodada de investimentos.

Se tudo der certo, o investimento pode ter ainda mais peso no bolso de Musk, que tem uma fortuna estimada em 190 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg. Jeff Bezos, da Amazon, (com uma fortuna de 188 bilhões de dólares) que se cuide: o posto de homem mais rico do mundo pode ser arrebatado de vez.