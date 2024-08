Fim do X no Brasil, entrevista de Kamala e os desafios de Galípolo: o que você precisa saber hoje

Nesta quinta-feira, o dia começa com a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC). O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ainda no cenário nacional, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal (STF) intimou o dono do X, Elon Musk, em postagem na rede social. Caso o bilionário não cumpra decisões do Judiciário, o magistrado citou a possibilidade de suspensão da rede social no Brasil ainda nesta quinta-feira, 27.

Também hoje acontece a entrevista de Kamala Harris na CNN.

Veja mais destaques:

Galípolo no BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central. O anúncio foi feito por Haddad nesta quarta-feira, 28, ao lado de Galípolo. Para assumir o cargo, Galípolo passará por uma sabatina no Senado Federal e terá que ter o seu nome aprovado pelos senadores. A expectativa do governo é que a sabatina ocorra até o dia 17 de setembro.

Caso seja efetivado, Galípolo poderá ficar no cargo por quatro anos, podendo ser reconduzido por mais quatro.

Caberá a ele, então, buscar a ancoragem das expectativas de inflação, diante das incertezas fiscais que rondam o país. E, como mostrou a EXAME, as declarações de Galípolo nas últimas semanas já levaram o mercado e os economistas a precificar uma alta de juros na próxima reunião do Copom, marcada para 17 e 18 de setembro. Se isso não ocorrer, uma alta do dólar, dos juros futuros e uma queda da bolsa já são esperados. A análise completa você lê aqui.

Fim do X no Brasil?

Após determinação do ministro Alexandre de Moraes, o STF intimou Elon Musk em postagem na rede social. Caso o bilionário não cumpra decisões do Judiciário, o magistrado citou a possibilidade de suspensão da rede social no Brasil. Moraes deu 24 horas para que a decisão seja cumprida, e a intimação foi feita por meio da própria rede social nesta quarta-feira, por meio do perfil do STF.