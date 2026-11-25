O notebook é o segundo produto mais procurado da Black Friday 2026 no Google, com quase 900 mil buscas mensais no Brasil. No ChatGPT, a disputa pela recomendação está embolada entre quatro fabricantes.

É o que mostra um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de notebook o ChatGPT indica na Black Friday?

A Lenovo aparece em 83,8% das respostas sobre notebooks. Dell (81,2%), Acer (81%) e Samsung (79,8%) estão em empate técnico com ela. A ASUS, com 78,2%, é a mais rápida a surgir: tem posição média de 3,47 na lista, quase igual à da Lenovo (3,19).

A Apple aparece em 55% das respostas, mas costuma ser citada mais tarde, por volta da 11ª posição. A HP fica com 40,5%.

O estudo mostra que, nessa categoria, o ChatGPT funciona como uma vitrine de preços. Valores em reais são o argumento que mais se repete ao lado das marcas.

Quanto custa um notebook na Black Friday, segundo o ChatGPT?

Os preços mais citados pela IA durante a coleta foram:

Positivo: R$ 1.799;

R$ 1.799; ASUS: R$ 2.299;

R$ 2.299; Lenovo: R$ 2.757,97;

R$ 2.757,97; Acer: R$ 2.969;

R$ 2.969; HP: R$ 3.114;

R$ 3.114; Dell: R$ 3.199;

R$ 3.199; Samsung: R$ 3.887,78;

R$ 3.887,78; Apple: R$ 6.099.

Os valores variam conforme configuração e loja, e servem como referência de faixa, não como preço garantido.

O que avaliar antes de comprar um notebook com desconto?

Para uso básico, como estudo e escritório, priorize 8 GB de RAM (de preferência 16 GB) e SSD de pelo menos 256 GB. Para edição de vídeo ou jogos, a placa de vídeo dedicada pesa mais do que o processador. Confira também se o Windows vem licenciado e o prazo de garantia.

Os marketplaces aparecem no fim da lista do ChatGPT: Mercado Livre (41,8%), KaBuM! (31,8%) e Amazon (29,2%). O padrão confirma outro achado da Ranqia: a IA cita os fabricantes primeiro e indica onde comprar depois.

Para o pagamento, o Mercado Livre oferece até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago nesta Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual o melhor notebook custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa ASUS e Lenovo às faixas de preço mais baixas entre as líderes, de R$ 2.299 a R$ 2.757.

De onde vêm as informações do ChatGPT sobre notebooks? O site mais citado é o Rede Achados, com 67,8% de participação, seguido pela Folha de S.Paulo.