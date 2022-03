Spotify fora do ar? Usuários relatam problemas com o app

Usuários do aplicativo de música Spotify relataram problemas ao acessar o aplicativo na tarde desta terça-feira (8). Segundo relatos de diversas pessoas no Twitter, o aplicativo estava fora do ar em inúmeros países.

Segundo dados do Downdetector, site que monitora plataformas online, houve um pico de 2.475 reclamações às 15h11 desta tarde.

Ainda não se sabe o motivo específico da falha no Spotify.

Nas redes sociais, usuários relataram que o aplicativo deslogava tanto no celular quanto no computador, não sendo possível acessar a plataforma novamente. Alguns ainda relatam que o app exibe uma mensagem que a conta do usuário "não existe mais". Outros relatos afirmam que algumas das playlists dos usuários sumiram.

Discord fora do ar

A plataforma de mensagens Discord também ficou fora do ar nesta terça-feira. Mais de 65 mil usuários relataram problemas com o programa.

Segundo uma publicação da plataforma no Twitter, a empresa está ciente do problema e está trabalhando em uma correção.

o spotify foi com Deus pic.twitter.com/B8geTvhzY9 — tallyoongi amor eterno (@sugasrkiv) March 8, 2022