Sony lança novo tema gratuito “Black Lives Matter” para PS4

A Sony lançou nesta segunda-feira (19) um novo tema em homenagem ao movimento “Black Lives Matter” para os proprietários de PS4. O tema já está disponível gratuitamente na PlayStation Store.

O tema traz um papel de parede preto com um punho de contorno amarelo, um símbolo associado ao movimento, no lado direito de a tela. O tema também exibe a hashtag #BLM em um fundo cinza listrado na parte superior.

Várias empresas também fizeram campanhas semelhantes nos últimos meses para se solidarizar com o movimento. Em junho, a Activision lançou uma atualização para o jogo Call of Duty: Modern Warfare que exibia uma mensagem na tela de abertura em apoio ao movimento Black Lives Matter. A Bungie também anunciou vários itens de apoio ao movimento Black Lives Matter, incluindo um broche “seja ouvido” e vários emblemas para serem usados ​​no jogo Destiny 2.

Show your support for the #BlackLivesMatter movement with this new PS4 theme, out now for free at PS Store. pic.twitter.com/mN1PnFHPdl

— PlayStation (@PlayStation) October 19, 2020