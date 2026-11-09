Ela trocou Wall Street por uma empresa de 20 pessoas. Hoje, lidera a graduação da Saint Paul

No início dos anos 2000, Camila Securato embarcou para Nova York como uma das favoritas a uma vaga no banco de investimento do Citibank. Ainda estudante de administração na FGV, voltou sem o emprego: o inglês não era fluente.

“Foi a primeira grande decepção da minha vida”, diz. Depois, trabalhou em Wall Street, fez MBA na Columbia University e doutorado na FEA-USP. Há 17 anos na Saint Paul Escola de Negócios, tornou-se sócia e hoje lidera a graduação.

Para explicar o caminho, recorre à conta que repete nas mentorias de carreira: “49% é quando você está preparado, 50% é quando você vai atrás e 1% é sorte”, diz Mila.

Da loja de shopping a Wall Street

Paulistana e caçula de três irmãos, Mila cresceu em uma família que fez da educação prioridade. Passou na FGV em 1997, no meio do ano de cursinho para a USP, e começou a trabalhar no primeiro dia de aula. Ensinava alunos da pós-graduação a usar e-mail no laboratório de informática da faculdade. Nas férias, trabalhava em uma loja de shopping. Foi ali que a jovem tímida teve o primeiro contato com vendas.

Por influência do namorado e do sogro, interessou-se por finanças. Estagiou na área de crédito do Citibank, mas queria o banco de investimento. Pediu um café ao diretor da área, mesmo sem vaga aberta. Um mês depois, o estagiário saiu, e ele ligou para ela. “Eu nunca teria sabido dessa vaga se não tivesse ido atrás”, diz.

Depois da reprovação em Nova York, juntou dinheiro, trancou a faculdade e passou seis meses estudando inglês no Canadá. De volta, entrou no programa de trainee do Unibanco e seguiu para a área de Corporate Banking.

Aos 27 anos, o plano de trabalhar fora se concretizou. Fez MBA na Columbia University, estágio de verão no Deutsche Bank em Londres e trabalhou no banco em Nova York, na área de Sales de Tech, Media & Telecom, vendendo ações de empresas globais para grandes fundos de investimento americanos. Chegava às 6h e estudava a cadeia de tecnologia a fundo para conquistar a confiança dos gestores.

Da crise de 2008 ao desafio de empreender

A crise de 2008 mudou o cenário nos Estados Unidos, enquanto o mercado brasileiro estava aquecido. Em março de 2009, Mila voltou a São Paulo, grávida de seis meses e com uma filha de um ano. Depois de entrevistas sem sucesso em bancos (quem contrataria uma grávida em 2009?), recebeu o convite do cunhado, José Cláudio Securato, fundador da Saint Paul, para ajudar no financeiro da empresa.

A escola tinha 20 funcionários e ainda não oferecia pós-graduação nem MBA. Após o nascimento da segunda filha, veio a proposta para ficar. O salário era equivalente a 20% do que ganhava em Nova York, mas o desafio e a oportunidade eram enormes. O acordo era mútuo e claro: se não desse certo em um ano, voltaria ao mercado financeiro.

Marketing e inovação na educação

Não voltou. Mila se apaixonou por empreender e levou à Saint Paul o que havia aprendido cobrindo empresas de tecnologia. A escola de negócios, que vendia cursos com anúncios em jornal, tornou-se uma das primeiras contas de educação do Google no Brasil e case da Salesforce, apresentado por ela na Dreamforce, em São Francisco.

Mila passou a integrar o conselho de clientes da HubSpot, como única representante da América Latina, e tornou-se sócia da Saint Paul. Sob sua liderança, a área comercial e de marketing chegou a 50 pessoas antes da transação com a EXAME.

Em 2016, cocriou o LIT, plataforma de aprendizagem online com inteligência artificial. O projeto a levou ao doutorado na FEA-USP, onde pesquisou como a tecnologia pode aumentar o engajamento dos alunos.

A graduação e a próxima geração

Há cerca de um ano e meio, Mila lidera o ambicioso projeto de graduação da Saint Paul, dentro do grupo EXAME e BTG, um antigo sonho que exigia capital alto para uma empresa que sempre cresceu com recursos próprios. Para ela, a transação com a EXAME tornou o projeto possível ao conectar a reputação e a qualidade da escola em educação à amplitude do alcance da EXAME.

A nova frente exige aprender de novo. Depois de anos trabalhando com a formação de executivos, passou a dialogar com jovens que ainda vão escolher seu caminho, além de pais, professores e diretores de escola. Na véspera da entrevista, reuniu 40 diretores no campus para discutir o papel da marca pessoal na marca das escolas.

Com duas filhas adolescentes e a caçula de 10 anos, diz ter em casa um laboratório sobre o público que atende. Na liderança, também abre espaço seguro para a vida fora do trabalho: avisa a equipe quando vai a uma apresentação escolar e cobra quem desmarca o médico por causa do trabalho. “Preciso mostrar para o time que isso faz parte de quem somos”, diz.

A executiva que um dia precisou abrir o próprio caminho hoje ajuda uma nova geração a construir o seu. A educação não era a vocação de origem. O propósito veio com a experiência.