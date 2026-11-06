UE acusa TikTok de criar ciclos de vídeos nocivos à saúde mental

RESUMO ＋ A Comissão Europeia acusou o TikTok de falhar na prevenção de ciclos de recomendações que podem prejudicar a saúde mental. O caso envolve o feed Para Você, que entrega vídeos semelhantes conforme o usuário assiste e interage com os conteúdos. Bruxelas considera insuficientes os mecanismos para diversificar as recomendações e permitir que as pessoas escolham o que querem ver. A conclusão é preliminar, e o TikTok poderá apresentar sua defesa antes de uma decisão final. Se a infração for confirmada, a multa pode chegar a 6% do faturamento anual mundial.

A Comissão Europeia acusou nesta sexta-feira, 6, o TikTok de conduzir usuários a ciclos de vídeos que podem prejudicar a saúde mental. A avaliação preliminar mira o feed Para Você, a sequência de recomendações personalizadas que aparece quando a pessoa abre o aplicativo.

O problema, segundo Bruxelas, começa quando assistir a um vídeo sobre tristeza, isolamento ou aparência física faz o sistema entregar outros parecidos. A repetição pode aprofundar o contato com o mesmo assunto e afetar sobretudo menores de idade e adultos em situação de vulnerabilidade emocional.

A Comissão considera que a plataforma descumpriu a Lei de Serviços Digitais, conhecida pela sigla DSA, ao avaliar e reduzir esses riscos de maneira insuficiente. O TikTok ainda poderá contestar as conclusões. Se elas forem confirmadas, a penalidade pode alcançar 6% do faturamento anual mundial, e não apenas da receita obtida na Europa.

Quando assistir vira um pedido por mais

O mecanismo é conhecido como efeito "toca do coelho", tradução de rabbit hole. Conforme uma pessoa se envolve com determinado assunto, o algoritmo reforça a presença daquele tema na tela, tornando mais difícil sair da sequência.

Um vídeo sobre perda de peso ajuda a entender a preocupação. Assistir até o fim ou deixar uma curtida pode ser interpretado como interesse e render novas recomendações sobre emagrecimento e imagem corporal. Segundo os investigadores, a exposição repetida pode agravar a insatisfação com o corpo e condições de saúde mental já existentes.

Para Bruxelas, o risco está também na repetição: o algoritmo pode transformar um tema em uma sequência difícil de interromper.

Por que os controles não convenceram a Comissão

O TikTok oferece ferramentas para influenciar as recomendações, mas a Comissão considera que elas não dão controle suficiente ao usuário. O botão para indicar desinteresse, por exemplo, pode perder força diante do tempo que a pessoa passa assistindo aos vídeos.

Bruxelas quer que as escolhas expressas pelo usuário tenham mais peso e que o tempo de visualização deixe de funcionar como indicador para recomendar conteúdo. Também cobra controles mais fáceis de encontrar e usar, além de testes regulares do algoritmo.

A discussão avança sobre outra parte da experiência no aplicativo. Em fevereiro, a Comissão já havia apresentado conclusões preliminares sobre recursos associados ao uso compulsivo, como rolagem infinita, reprodução automática e notificações. Naquela análise, também questionou a eficácia das ferramentas de controle do tempo de tela.

O que diz o TikTok

O TikTok não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Associated Press sobre a nova acusação.

Em sua explicação pública sobre o funcionamento do feed, a empresa afirma que combina interações, informações sobre os vídeos e configurações da conta para personalizar as recomendações. Também diz que intercala conteúdos diferentes para evitar uma sequência excessivamente homogênea e que as indicações de desinteresse ajudam a ajustar o que aparece na tela.

É a eficácia dessas proteções que está em disputa. A Comissão entende que as medidas para diversificar os vídeos não reduzem suficientemente a frequência de conteúdos semelhantes.

O que acontece antes de uma eventual multa

O TikTok poderá examinar os elementos do processo e responder por escrito às conclusões. Só depois dessa etapa a Comissão poderá decidir se confirma o descumprimento da DSA e aplica uma sanção.

A acusação é preliminar. Ainda não há multa aplicada neste caso.

A ofensiva acompanha o debate europeu sobre regras mais rígidas para crianças e adolescentes nas redes sociais. Desta vez, o alvo é a escolha de qual vídeo vem a seguir, uma função central do aplicativo. O procedimento é europeu e não estabelece uma mudança imediata no TikTok usado no Brasil.