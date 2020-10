Solução gera insights e mantém segurança de estabelecimentos

No processo de retomada da economia, os setores de varejo e serviços começam a ter permissão para voltar a funcionar e as pessoas estão voltando a comprar presencialmente em lojas e estabelecimentos.

Além de criar condições para que clientes consumam seus produtos e serviços com a maior segurança possível, uma série de ferramentas digitais de inteligência pode ajudar a compreender o comportamento do consumidor, como o WiFi 4.0 da Oi Soluções, que fornece link, hardware, software e gestão para as empresas disponibilizarem conectividade sem fio ao público.

A solução oferece ferramentas de big data e analytics integradas, que permitem mensurar quanto tempo os clientes permanecem no estabelecimento, quais os horários de maior fluxo, qual a taxa de retorno, entre outros dados relacionados a seus hábitos.

Uma das funcionalidades da plataforma é o módulo de mapa de calor. Nele é possível identificar espaços nos estabelecimentos com grande volume de pessoas e o varejista pode disparar, por meio da própria plataforma, um SMS para a área de segurança informando onde está a aglomeração.

“Além de ser um ponto de bem-estar para o próprio consumidor, a ferramenta traz inteligência para o negócio por meio da dinâmica de consumidores na loja, permitindo à empresa traçar estratégias mais inteligentes de marketing, vendas e publicidade”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções.

Atualmente, mais de 150 conglomerados dos segmentos de varejo, financeiro, serviço e governo utilizam o WiFi 4.0.

Aplicação

Com a ferramenta de business analytics do WiFi 4.0 é possível mensurar o tempo exato de permanência do cliente no local, os principais horários de circulação, os dias da semana com maior utilização da rede e o volume de visitantes por hora.

Já o location analytics permite uma identificação de alta precisão dos celulares por meio do sinal de Wi-Fi, gerando relatórios com informações como hábitos de fluxo outdoor e taxa de retorno de visitas e recorrências.

Os dados anonimizados coletados ajudam a criar insights que permitem reavaliar lojas com baixa circulação de pessoas, ter conhecimento sobre quem é o cliente desses estabelecimentos, o potencial de aumento de vendas para pessoas que passam no entorno das lojas e adequar o mix de produtos de cada ponto de venda ao perfil das pessoas que circulam no local.

O estabelecimento ainda pode transformar o WiFi 4.0 em uma ferramenta de mídia publicitária. No módulo de campanha, a empresa pode lançar promoções online, criar propagandas para incentivar o consumo de seus produtos e serviços de forma segmentada, por site e localidade, além de fazer propaganda de terceiros, gerando uma nova fonte de receita.

Serviços

O WiFi 4.0 é uma solução completa que inclui link, access point, captive portal, monitoramento, segurança e toda a parte de serviços. “A Oi Soluções é a única operadora que fornece a gestão fim a fim, ou seja, temos um único SLA e uma única interface para governança da rede Wi-Fi”, diz Shimizu.

A plataforma é totalmente customizada e pode integrar via API (application programming interface, ou interface de programação de aplicativos) com qualquer sistema, inclusive e diversas APIs abertas para integração com Active Directory, Opera (rede hoteleira) e Google Analytics.

Além do acesso seguro à rede sem fio, a plataforma garante filtro de conteúdo, prevenindo a navegação em sites indesejados, com registro e arquivamento de dados por 60 meses, resguardando as empresas de possível mau uso por parte dos clientes em seus estabelecimentos.

O WiFi 4.0 é ainda aderente às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com isso, é possível ter informações do que está sendo armazenado, sobre a importância desses dados e de que forma isso é feito, assim como onde essas informações devem estar e quem pode utilizá-las com maior segurança na gestão de dados.

Transformação digital

Mais do que atuar na pandemia ou levar inteligência ao negócio, o WiFi 4.0 pode ajudar as empresas no contexto da transformação digital.

“Essas informações vão auxiliar no engajamento e na elaboração de relatórios analíticos que contribuam para a tomada de decisões, ajudando a empresa a traçar estratégias mais eficientes”, aponta o executivo.

O WiFi 4.0 traz uma solução de conectividade sem fio de forma segura e precisa graças à força e à qualidade da Oi Fibra. Com conexão de alta velocidade e SLA diferenciado, o serviço de IP Connect oferece aos clientes B2B a confiabilidade, a qualidade e a performance necessárias para o uso da internet como uma ferramenta para realização de seus negócios.

A ferramenta também facilita a gestão de grandes redes, pois, além de obter dados que contribuam para a tomada de decisões e para a definição de estratégias, ajuda a empresa a alavancar as vendas, a otimizar o negócio e a retomar o lucro, ainda mais importante num momento tão crítico como o atual.

A Oi Soluções tem um portfólio completo para ajudar os clientes corporativos em seus processos de transformação digital, principalmente agregando valor ao seu negócio como provedora integradora de soluções de TICS para o setor B2B, com tecnologias de segurança, cloud e data center, colaboração, internet das coisas, big data e analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, além de dados, internet e voz via fibra óptica.

“Somos um parceiro facilitador e viabilizador dessas novas demandas por tecnologia, capaz de promover inovação a partir de um olhar mais próximo, consultivo e convergente, pois congregamos diversos parceiros de tecnologia”, finaliza o diretor de marketing.

Com presença nacional e atuação de forma regionalizada para atender às demandas específicas de cada mercado, a Oi Soluções está presente nas maiores empresas públicas e privadas do país. São mais de 1.500 executivos para atender exclusivamente ao segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta de 57.000 empresas dos mais variados setores.