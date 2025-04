X dá início a plano de vender nomes de usuários inativos como nova fonte de receita

O plano do X (antigo Twitter) para vender nomes de usuários inativos na plataforma está começando a tomar forma, reportou o TechCrunch. A companhia está organizando um processo que permitirá que usuários dentro do plano Organizações verificadas – oferta de assinatura premium do X para empresas e governos – deem lances por nomes de usuários.

Os valores podem variar de US$ 10.000 até US$ 500.000. Porém, o website onde organizações podem adquirir os arrobas ainda não é público. Essa é uma fonte em potencial de receita para o X, que viu a entrada de dinheiro com anúncios na plataforma cair desde que Elon Musk assumiu a liderança da empresa.

As mudanças foram indicadas, a princípio, pelo usuário e desenvolvedor de web Nima Owji em um post no X.

BREAKING: X will soon start selling inactive usernames!

You must submit an inquiry to X and they'll send you the pricing!

X will also offer discounts when you purchase multiple handles! pic.twitter.com/MvqLQFfgnG

— Nima Owji (@nima_owji) April 2, 2025