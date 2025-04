Sete Magníficas ampliam queda no pré-mercado de Nova York após tarifaço de Trump

As ações das Sete Magníficas, grupo que reúne as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, operam em queda de até mais de 6% no pré-mercado de Nova York nesta segunda-feira,7 A desvalorização amplia as fortes perdas registradas na semana passada.

Às 8h40 (horário de Brasília), a Tesla caía 6,47% no pré-mercado, a Apple recuava 3,62%, a Microsoft perdia 2,31%, enquanto Alphabet e Amazon tinham quedas de 2,95%, Meta caía 3,30% e a Nvidia recuava 5,10%. O movimento reforça o impacto negativo das novas tarifas sobre o setor de tecnologia, que já vinha pressionado por fatores macroeconômicos.

No sábado, entraram em vigor tarifas de 10% sobre produtos importados pelos EUA de mais de 180 países. As alíquotas mais elevadas — como os 34% sobre produtos chineses e 20% sobre itens da União Europeia — passam a valer a partir de quarta-feira. Como resposta, Pequim marcou para quinta-feira o início de suas tarifas sobre bens americanos.

Em declaração no domingo, Trump disse que não quebrou os mercados “de propósito”, mas que “às vezes, você tem que tomar remédios para consertar alguma coisa”, em referência ao déficit comercial dos EUA. Para a dirigente do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, a ofensiva americana marca "o fim do livre comércio mundial".

US$ 6 trilhões em dois dias

Os investidores americanos enfrentam um dos momentos mais turbulentos do ano, com perdas expressivas no mercado acionário. Nos dois últimos pregões até sexta-feira, 4, o valor de mercado das empresas listadas nos Estados Unidos encolheu US$ 6,08 trilhões, aprofundando a tendência negativa que já vinha se desenhando desde janeiro.

Desde 20 de janeiro de 2025, data da posse do presidente Donald Trump, a queda de valor nas bolsas americanas já atinge US$ 9,81 trilhões. O movimento recente foi puxado principalmente pelo fraco desempenho das Seven Magnificents, grupo formado pelas sete gigantes de tecnologia que lideraram o mercado nos últimos anos.

No pregão de 4 de abril, essas empresas perderam juntas US$ 802 bilhões, uma retração menor do que a registrada no dia anterior, quando o tombo foi de US$ 1,03 trilhão. No acumulado dos dois dias, a perda das gigantes somou US$ 1,83 trilhão, elevando para US$ 4,26 trilhões o total de desvalorização desde o início do novo governo.

Entre as maiores quedas, a Nvidia despencou US$ 183 bilhões apenas no dia 4, acumulando uma baixa de US$ 1,07 trilhão desde janeiro. Apple e Microsoft também registraram perdas expressivas, de US$ 533 bilhões e US$ 515 bilhões, respectivamente, no mesmo período.