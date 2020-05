Samsung entra em nova categoria com aspiradores de pó sem fio

Em uma época em que as pessoas passam mais tempo em casa, a sul-coreana Samsung aposta em uma nova categoria de produtos: aspiradores de pó verticais. A empresa traz ao Brasil três modelos de aspiradores da linha Powerstick que funcionam com bateria, e, por isso, não precisam ficar ligados o tempo todo na tomada.

O modelo mais sofisticado é chamado Jet Light VS9000. O aparelho tem potência de 410 watts e motor chamado digital inverter que gera potência de sucção de 150 watts. Ele tem cinco camadas de filtragem e, com isso, pode capturar 99,999% das partículas de poeira e alergênicos, segundo a fabricante. Ele funciona com bateria recarregável, como a de um celular, e a autonomia de uso com uma única carga é de até 40 minutos. O produto tem nove ciclones, em vez de apenas um, para minimizar perda da sucção. O Jet Light vem com três tipos de escovas para que seja usado em pisos frios, carpetes ou tapetes. O aparelho já está à venda no varejo online, em sites como o da Fast Shop, com preço sugerido de 5.499 reais.

Já os modelos VS6500 e o VS6000 têm poder de sucção de 30 watts, que já é três vezes maior do que os apresentados por modelos convencionais de aspiradores. A diferença entre eles é que o VS6500 tem fios de prata em suas cerdas para combater a eletricidade estática que faz a sujeira grudar em pisos frios, dificultando a limpeza. Já o VS6000 tem cerdas tradicionais. O VS6500 chega ao mercado com preço sugerido de 2.499 reais, enquanto o VS6000 custará 1.899 reais. Os três modelos têm compartimento de pó ou filtro laváveis.

No novo segmento de aspiradores de pó verticais, a fabricante sul-coreana compete com empresas como Philco, Electrolux e Midea no mercado brasileiro.

Para Helbert Oliveira, diretor da divisão de linha branca da Samsung Brasil, a companhia trouxe ao mercado os novos aspiradores diante de uma alta na demanda por esse tipo de produto. “A Samsung entende que há uma demanda dos consumidores por produtos que ajudam a tornar a vida em casa mais prática. Nossos produtos buscam entregar recursos e tecnologia de ponta que façam diferença no dia a dia das pessoas”, diz Oliveira. “Os três aspiradores que estamos lançando reúnem alto poder de sucção, leveza e multifuncionalidade, elementos que auxiliam as pessoas a cuidarem de suas casas de forma eficiente, silenciosa e prática.”

A quarentena impôs uma mudança no hábito de compras, com um papel de protagonismo do canal online. Na semana de 19 a 25 de abril, as vendas em lojas físicas caíram 42%. Por outro lado, as vendas em lojas online aumentaram 127%. Segundo a consultoria GfK, com mais pessoas em casa, a procura por produtos de limpeza doméstica aumentou, o que favorece o contexto de mercado para a chegada da nova categoria de produtos da Samsung. Os aspiradores de pó tiveram um salto no faturamento no Brasil de 319% em relação à mesma semana em 2019. “Com o confinamento os consumidores perceberam a necessidade de investir em equipamentos para ter maior conforto e praticidade nas atividades do lar. Higiene e limpeza, além de uma febre, se tornou uma necessidade. Entre os produtos mais procurados o aspirador de pó foi um dos maiores destaques”, afirma Fernando Baialuna, diretor da GfK à exame.

Para Thiago Flores, diretor e CEO dos compradores de preços do varejo online Zoom e Buscapé, a quarentena ocasionou um aumento na procura por itens diferentes no comércio eletrônico. “No cenário de recomendação de distanciamento social para conter a pandemia do novo coronavírus, estamos vendo mudanças muito claras no e-commerce: categorias que não eram tão fortes passaram a ser muito relevantes”, diz.

Sem previsão para a reabertura de lojas físicas, no contexto da quarentena, os canais de vendas digitais são, por ora, os únicos onde os consumidores podem encontrar os novos produtos da Samsung – ou qualquer outro, de qualquer marca.