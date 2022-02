Rússia bloqueia o Twitter enquanto invasão da Ucrânia se expande

Depois de ter bloqueado o Facebook na noite de ontem, 25, o governo da Rússia estendeu o banimento para o Twitter. O grupo NetBlocks, de monitoramento da internet, relatou que desde a manhã deste sábado haviam conexões com falha ou restritas em todos os principais provedores de telecomunicações russos, incluindo Rostelecom, MTS, Beeline e MegaFon.

Contudo, ainda podem acessar o Twitter do território russo por meio de serviços VPN, mas as conexões diretas estão restritas.

Um repórter da BBC que está cobrindo o conflito com a Ucrânia publicou no Twitter que o acesso tem ficado mais difícil, dizendo que “essa mensagem foi transmitida, mas demorou um pouco”.

A motivação por de trás das restrições não é clara, mas ocorre em meio a uma repressão mais ampla nas plataformas de mídia social no país. O órgão regulador de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, tem acusado as rede sociais de violar "os direitos e liberdades dos cidadãos russos".

“Estamos cientes de que o Twitter está sendo restrito para algumas pessoas na Rússia e estamos trabalhando para manter nosso serviço seguro e acessível”, disse o Twitter em comunicado.

Os combates continuam acontecendo em toda a Ucrânia, enquanto as forças russas concentram seu ataque na capital Kiev. A partir de sábado, a capital permaneceu nas mãos do governo ucraniano. De acordo com o ministro da Saúde do país, 198 ucranianos foram mortos nos combates e mais de 1.000 ficaram feridos.