Elon Musk promete fazer “grande anúncio” em evento da Tesla nesta terça

Ninguém sabe exatamente o que esperar da fabricante de carros Tesla nesta terça-feira, 22, quando acontece o chamado “Dia da Bateria” da empresa. Mas o presidente da empresa, Elon Musk, promete fazer uma revelação com grande potencial de impactar a indústria de veículos elétricos.

Uma das hipóteses levantadas por especialistas da área é que será anunciada uma bateria automotiva com uma vida útil longa, capaz de percorrer um milhão de milhas (1,6 milhão de quilômetros), o que pode derrubar de vez os valores dos carros elétricos a um nível próximo daqueles movidos à gasolina. A Tesla, atualmente, utiliza baterias de lítio-íon com óxidos de alumínio e níquel em seus carros elétricos e as produz com a japonesa Panasonic, enquanto compra outros elementos necessários da sul-coreana LG Chem.

Mas a ideia é deixar a dependência de outras empresas para trás e produzir as baterias em sua própria empresa por meio do Roadrunner Project. A agência de notícias Reuters publicou em maio deste ano que a Tesla estaria desenvolvendo a bateria com vida útil de “um milhão de milhas” com a fabricante chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL) e com o laboratório Dahm. Segundo a CATL, uma bateria com capacidade de durar 16 anos e 1,24 milhão de milhas estava sendo desenvolvida — mas não se sabe se é a mesma que pode ser anunciada pela Tesla nesta terça.

A novidade pode, além de reduzir os custos de produção e venda, revigorar um mercado afetado pela pandemia do novo coronavírus.

A venda de carros elétricos no mundo cresceu 65% de 2017 para 2018, mas menos em 2019, quando a taxa de crescimento foi de apenas 9% em relação ao ano anterior — as vendas foram de 2,1 milhões para 2,3 milhões de unidades. Durante o primeiro trimestre de 2020, o número de carros vendidos caiu 25%, segundo a consultoria americana McKinsey & Company. Apesar da queda global, a Europa viu um crescimento de 44% em seu mercado.

Outra hipótese — esta mais remota — sobre o evento de hoje é que Musk anuncie de vez o seu carro totalmente autônomo, de nível 5. Especialistas do setor acreditam que a tecnologia para um carro 100% autônomo ficará pronta entre cinco ou dez anos, mas o bilionário anunciou mais cedo neste ano que o veículo ficaria pronto ainda em 2020.

A Tesla é a maior produtora de carros elétricos, a primeira do setor a atingir a marca de 1 milhão de veículos do tipo vendidos e também se tornou a companhia de automóveis mais valiosa do mundo, ultrapassando a rival japonesa Toyota em julho deste ano. O veículo mais popular da marca é o Model 3, com 500.000 unidades vendidas.

Esta não é a primeira vez que Musk tira um dia para falar sobre as novidades da Tesla. Em 2016, por exemplo, ele mostrou tetos solares de vidro que foram fortes o suficiente para aprovar a aquisição de 2,6 bilhões de dólares da americana SolarCity.

O evento acontecerá depois de uma reunião geral anual com investidores da marca e será transmitido ao vivo. O dia deve ser volátil para as ações da companhia, que tem um valor de mercado avaliado em 416,3 bilhões de dólares — número que analistas e o próprio Musk acreditam ser supervalorizado. E os investidores enfrentam um impasse: é mais correto categorizar a Tesla como uma empresa de carros ou como uma empresa de tecnologia? A resposta ainda é incerta.