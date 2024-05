O candidato independente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., revelou na quarta-feira uma anormalidade médica que afetou seu cérebro. Filho do então candidato a presidente Robert F. Kennedy, morto em 1968, e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, morto em 1963, disse que os problemas que teve relacionados à memória e confusão mental foram causados por um verme morto encontrado em seu cérebro. Ele contou a história a um podcast nos EUA.

Os médicos inicialmente lhe disseram que ele tinha um tumor no cérebro e planejavam removê-lo. Antes da cirurgia, porém, o político se encontrou com outro médico que examinou imagens de seu cérebro e disse que não parecia um tumor.

"Depois que o médico mediu a anormalidade e determinou que ela não havia crescido", Kennedy continuou: “eles disseram que é quase certo que isso é um parasita, um verme que entrou no seu cérebro... é um parasita muito comum na Índia, onde eu fiz muitos estudos ambientais a trabalho."

De acordo com o New York Times, Kennedy disse durante um depoimento de 2012, que dizia respeito ao divórcio de sua segunda esposa, que um médico lhe disse que seus problemas de saúde poderiam ser “causados por um verme que se espalhou pelo meu cérebro, comeu uma porção dele e morreu.”

Numa declaração à CNN na quarta-feira, Stefanie Spear, porta-voz da campanha de Kennedy, disse que ele tinha “viajado extensivamente pela África, América do Sul e Ásia” como parte do seu trabalho como defensor do ambiente e disse que contraiu o parasita numa dessas viagens.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas podem estar infectadas com parasitas que invadem o corpo humano e podem gerar problemas diversos.