Qualcomm e Intelbras desenvolvem roteador que funciona com conexão 5G

A multinacional de tecnologia Qualcomm e a fabricante de equipamentos de comunicação Intelbras anunciaram nesta terça-feira, 24, que estão trabalhando no desenvolvimento e produção de um roteador de internet que irá funcionar na frequência 5G.

Quer saber como o leilão do 5G afeta a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

O equipamento, que se chama 5G Customer Premise Equipment (CPE), irá utilizar o sistema conhecido como Fixed Wireless Access, uma plataforma para conexão em 5G da Qualcomm, além do modem Snapdragon X62 5G desenvolvido pela fabricante americana.

Esse tipo de tecnologia irá permitir conectar residências e estabelecimentos à frequência 5G que estará disponível nas cidades a partir do leilão das frequências e instalações iniciais das operadoras. Segundo o ministro das Comunicações, Fabio Faria, o leilão do 5G deve ser realizado entre o fim de setembro e a primeira quinzena de outubro.

Atualmente, o 5G está sendo disponibilizado à população de cidades como São Paulo em uma rede de transição, que ainda opera nas mesmas frequências disponíveis à rede 4G.

Segundo a Intelbras, o CPE irá trazer conectividade e velocidade semelhante à da fibra óptica, sem requerer a necessidade de instalação e cabeamento e deve estar disponível no mercado a partir de 2022. A tecnologia deve trazer benefícios para escritórios e clientes corporativos, com a possibilidade de conexão em locais de alta densidade.

“A Intelbras tem alta capacidade técnica de desenvolver e fabricar produtos de qualidade. Nossa marca tem presença em 98% dos municípios brasileiros e somos reconhecidos pelo amplo atendimento ao cliente”, afirmou Altair Silvestri, CEO da Intelbras. “Temos um relacionamento longo e próximo com provedores de internet e operadoras de telefonia. Essas são características próprias que vão permitir que a Intelbras facilite a pulverização das tecnologias Wi-Fi e 5G no país."

"Estamos orgulhosos de nossa colaboração com a Intelbras, com quem trabalhamos há muitos anos para impulsionar o avanço da conectividade sem fio no país. Esta colaboração é mais uma prova de nossos esforços para trazer CPEs e soluções FWA com 5G e Wi-Fi para ajudar a reduzir a exclusão digital e conectar a chamada última milha", comenta Luiz Tonisi, vice-presidente da Qualcomm.

A Qualcomm tem grandes expectativas de se tornar uma gigante na era do 5G. A empresa busca se tornar mais conhecida, promovendo os benefícios de seus produtos, como velocidade de conexão com a internet e processamento de dados, além de melhorias de câmeras viabilizadas por recursos de inteligência artificial.