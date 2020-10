Primeiro robô 2 em 1 da Samsung no Brasil aspira pó e passa pano

A sul-coreana Samsung anunciou o primeiro robô dois em um da marca no Brasil. O dispositivo conseguirá aspirar diversas superfícies e também passar pano na casa — sendo que a segunda função é algo inédito para a fabricante que já possuía robôs aspiradores.

Segundo a empresa, o POWERbot-E VR5000 pode ser controlado pelo smartphone do usuário ou por um controle remoto que já vem com o produto, e possui sistema de “navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas”, com a ajuda do Smart Sensing, sistema composto por vários sensores que otimizam o robô. Quando o usuário usa a opção de limpeza pelo smartphone, ele pode controlar uma faxina daquelas mesmo fora de casa.

Robô pode ser controlado pelo smartphone

A aspiração acontece com “alta potência” de sucção, da mesma forma que os outros aspiradores da marca funcionam, mas o robô finaliza a limpeza com a ajuda de um pano úmido. Enquanto as escovas puxam o pó, o pano limpa a superfície com a liberação de água.

O objeto tem 8,5 centímetros de altura e, de acordo com a Samsung, consegue acessar os lugares mais difíceis da casa e “realizar a limpeza completa até mesmo embaixo de sofás, camas e poltronas”.

As vendas já começaram e o produto custa 2.969,10 reais na loja oficial da Samsung.