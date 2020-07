Plataforma ajuda caminhoneiros a encontrar a melhor parada na estrada

Em busca de uma maneira de ajudar os caminhoneiros que passam dias na estrada entre uma entrega e outra, um grupo de cinco estudantes e profissionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) desenvolveu um novo aplicativo que permite aos motoristas avaliar os postos e locais de parada na beira da estrada, que são usados para descansar e fazer refeições.

Chamada de Parada Certa, a plataforma é um meio para que os motoristas de caminhão se ajudem uns aos outros, avaliando os locais por onde passaram. As avaliações rendem pontos, que podem ser trocados por descontos nos estabelecimentos na estrada. Do outro lado, os proprietários das paradas podem gerenciar sua página e verificar os comentários de clientes e buscar aprimorar o serviço.

A ideia do aplicativo surgiu durante uma competição de desenvolvedores (um hackhaton) organizado pelo grupo CCR, concessionária que administra uma série de rodovias no país, com o objetivo de premiar ideias que melhorem o dia a dia dos caminhoneiros que circulam pelas estradas do país.

A maratona de programação durou de 12 a 14 de junho, e reuniu mais de 7.000 participantes de todo o país. Em tempos de pandemia, a competição foi realizada remotamente, e os desenvolvedores trabalharam em 330 projetos diferentes.

A plataforma Parada Certa foi a ideia vencedora da competição. Ela foi desenvolvida por Andressa Valengo, Carlos Modinez, Flávio Akira, José Bestel e Liana Oliveira, alunos e profissionais da PUC-PR que participam do Apple Developer Academy, um programa de desenvolvimento de software apoiado pela Apple.

Para o protótipo, a equipe utilizou a Rodovia Presidente Dutra como exemplo. Confira, abaixo, um vídeo desenvolvido para mostrar o conceito do projeto:

De acordo com Liana Oliveira, o grupo desenvolveu também um chatbot (um robô virtual programado para interagir com seres humanos). A ideia surgiu após a equipe analisar que os motoristas utilizam mais o WhatsApp e aplicativos de mensagens do que outras ferramentas. O app Parada Certa permite que os caminhoneiros procurem locais próximos, mas a intenção é fazer com que descubram locais de parada nas redondezas. O programa ainda traz informações sobre a lotação dos estabelecimentos e os serviços oferecidos para os clientes.

Esse foi o primeiro hackathon do qual Liana Oliveira participa como competidora. Ela já havia trabalhado com os demais membros de sua equipe em outros projetos, o que fez com que formassem a equipe já com base nas especialidades de cada indivíduo.

Flávio Akira, responsável pelos negócios envolvendo o projeto, diz que o aplicativo ainda precisa passa ser aprimorado antes de chegar para os dispositivos móveis. “Ainda é necessário um pouco mais de pesquisa e validação de funcionalidades, mas acreditamos que com o apoio e investimento de futuros parceiros, poderemos entregar o Parada Certa em cerca de seis meses”, disse.

Entre os outros projetos já desenvolvidos por membros da equipe em ocasiões passadas, estão o game Topple Towers, a plataforma para trabalhos independentes SOMEI e o jogo educativo Gamomics Pequeno Príncipe.