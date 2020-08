Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, deixa o cargo

Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, deixou o cargo nesta terça-feira, 4, anunciou a empresa.

Schiller, no entanto, segue trabalhando na gigante, e continuará supervisionando a App Store e a realização de eventos da companhia, áreas que já estavam sob sua alçada. Marketing é uma área grande na Apple, que envolve o gerenciamento de produtos, as relações com desenvolvedores, pesquisas de mercado, gerenciamento de negócio.

O executivo assumiu a apresentação dos eventos de lançamento quando Steve Jobs teve de se ausentar formalmente e foi um dos responsáveis por conceber a apresentação de produtos e eventos da companhia. Segundo o jornal The New York Times, Schiller foi cotado para assumir o posto de presidente da Apple depois que Jobs morreu — cargo que foi assumido pelo atual CEO Tim Cook.

O cargo de vice-presidente de marketing será assumido por Greg Joswiak, líder da área de marketing de produto.

Na Apple desde 1987, Schiller esteve envolvido ainda na concepção e design dos produtos mais importantes da Apple, como o iPhone e o iPad, trabalhando de perto com Steve Jobs, Johnny Ive, chefe de design que deixou a empresa no ano passado, e Scott Forstall, ex-diretor de software.

Schiller trabalhou no posicionamento de mercado da Apple nos últimos 30 anos e liderou os esforços para realizar a primeira conferência global de desenvolvedores da Apple (WWDC) a acontecer virtualmente, em junho deste ano, em decorrência da covid-19. De acordo com o presidente da Apple, Tim Cook, Schiller “ajudou a tornar a Apple a companhia que ela é atualmente e suas contribuições são amplas, vastas e profundas.”