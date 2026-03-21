Pesquisadores descobrem vírus que rouba dados de iPhones

Um malware capaz de invadir iPhones foi identificado em sites na Ucrânia, segundo pesquisadores.

Chamado Darksword, o programa explora falhas em versões antigas do iOS e pode atingir centenas de milhões de dispositivos desatualizados, segundo a Reuters.

Alvos e alcance

A campanha foi detectada por Google, Lookout e iVerify em países como Ucrânia, Turquia, Malásia e Arábia Saudita.

O ataque ocorre ao acessar sites comprometidos. Estimativas indicam que entre 220 milhões e 270 milhões de iPhones usam versões vulneráveis.

Ecossistema de spyware

O Darksword foi encontrado nos mesmos servidores de outro spyware recente, o Coruna.

Pesquisadores apontam a existência de um mercado ativo de exploração de falhas, com uso por empresas privadas e possíveis grupos ligados a Estados.

Falhas conhecidas

A Apple informou que as vulnerabilidades já foram corrigidas em atualizações recentes e que bloqueou os domínios maliciosos no Safari.

O principal risco está em aparelhos desatualizados.

Uso em larga escala

Especialistas afirmam que o uso mais amplo dessas ferramentas marca uma mudança: tecnologias antes restritas a governos passam a ser usadas em campanhas com foco financeiro, como roubo de dados e criptomoedas.