Pesquisadores descobrem vírus que rouba dados de iPhones

iPhone: pesquisadores descobriram malware em celulares da Apple (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de março de 2026 às 16h14.
Um malware capaz de invadir iPhones foi identificado em sites na Ucrânia, segundo pesquisadores.
Chamado Darksword, o programa explora falhas em versões antigas do iOS e pode atingir centenas de milhões de dispositivos desatualizados, segundo a Reuters.
A campanha foi detectada por Google, Lookout e iVerify em países como Ucrânia, Turquia, Malásia e Arábia Saudita.
O ataque ocorre ao acessar sites comprometidos. Estimativas indicam que entre 220 milhões e 270 milhões de iPhones usam versões vulneráveis.
O Darksword foi encontrado nos mesmos servidores de outro spyware recente, o Coruna.
Pesquisadores apontam a existência de um mercado ativo de exploração de falhas, com uso por empresas privadas e possíveis grupos ligados a Estados.
A Apple informou que as vulnerabilidades já foram corrigidas em atualizações recentes e que bloqueou os domínios maliciosos no Safari.
O principal risco está em aparelhos desatualizados.
Especialistas afirmam que o uso mais amplo dessas ferramentas marca uma mudança: tecnologias antes restritas a governos passam a ser usadas em campanhas com foco financeiro, como roubo de dados e criptomoedas.