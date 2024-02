Paramount Plus e Peacock podem se juntar e formar novo streaming

A Paramount e a Comcast estão discutindo uma potencial joint venture ou parceria no setor de streaming, de acordo com o The Wall Street Journal.

As duas empresas têm conversado sobre uma possível colaboração no streaming, o que poderia resultar na união do Paramount Plus e do Peacock como um pacote para assinantes. Esta é apenas uma das opções estratégicas que a Paramount está explorando, diz o WSJ.

A notícia surge cerca de dois meses depois de rumores sobre uma possível fusão entre Warner Bros. Discovery e Paramount, o que poderia formar um super streaming com Max e e Paramount Plus, de acordo com o Axios.

Paramount e Peacok estão atrás das principais plataformas de streaming, como Netflix, Max e Disney Plus, em termos de audiência total. A fusão deles poderia reduzir os custos e oferecer aos consumidores uma oferta mais abrangente, especialmente em termos de conteúdo esportivo ao vivo.

A Comcast, dona do Peacock, estabeleceu uma boa reputação de fornecer programação esportiva ao vivo, como partidas de futebol americano e futebol, e o Paramount Plus recentemente quebrou recordes de audiência com o Super Bowl. Aproveitar essa força nos esportes pode ser uma estratégia para competir com a poderosa colaboração da ESPN, Fox Sports e Warner Bros. Discovery, anunciada recentemente.

Não está claro se a Paramount e a Warner Bros. ainda estão em negociações, mas o que é evidente nos últimos meses é que a Paramount, lidando com dívidas e tendo recentemente demitido centenas de funcionários, precisa urgentemente fechar um acordo de alguma forma.