Pacientes se consultam com hologramas em hospital no Texas

Um paciente entra em um quarto de hospital, senta-se e começa a conversar com um médico. Só que neste caso o médico é um holograma.

Pode parecer ficção científica, mas é a realidade para alguns pacientes do Hospital Regional Crescent, em Lancaster, Texas.

Em maio, o grupo hospitalar começou a oferecer aos pacientes a possibilidade de consultar o seu médico remotamente como um holograma através de uma parceria com a Holoconnects, uma empresa de tecnologia digital sediada nos Países Baixos.

Cada Holobox – o nome da empresa para seu dispositivo de 2,10 metros de altura que exibe em uma tela um vídeo ao vivo em 3D bem realista de uma pessoa – custa US$ 42 mil, com uma taxa de serviço anual adicional de US$ 1.900, segundo o New York Times.

A imagem de alta qualidade dá ao paciente a sensação de que um médico está sentado dentro da caixa, quando na realidade o médico está a quilômetros de distância olhando para câmeras e displays que mostram o paciente.

O sistema permite que o paciente e o médico tenham uma consulta em tempo real mais parecida com uma conversa pessoal. Por enquanto, o serviço é utilizado principalmente para consultas pré e pós-operatórias.

Os executivos da Crescent Regional, que têm planos de expandir o atendimento para consultas tradicionais, acreditam que isso melhora a experiência remota do paciente.

Alguns dos benefícios do holograma são menos tangíveis, mas ainda melhoram significativamente a experiência do paciente, disse Steve Sterling, diretor administrativo da divisão norte-americana da Holoconnects.

Embora Sterling tenha dito ao NYT que a Crescent Regional é a primeira aplicação hospitalar para o Holobox, os serviços hospitalares estão usando a tecnologia com mais frequência.

Doze hotéis possuem um Holobox e há planos para instalar o sistema em mais 18 locais, disse Sterling.