OpenAI está perto de comprar por US$ 3 bi a startup Windsurf, que faz códigos com IA

A OpenAI está em negociações para comprar a Windsurf, startup especializada em ferramentas de codificação com uso de inteligência artificial, por cerca de US$ 3 bilhões. A informação foi divulgada por fontes ouvidas pela agência Bloomberg, sob condição de anonimato.

Ainda em andamento, o acordo pode se tornar a maior aquisição já feita pela criadora do ChatGPT, caso seja finalizado nos próximos meses.

A Windsurf é o nome atual da empresa anteriormente conhecida como Codeium e formalmente registrada como Exafunction Inc.. De acordo com a apuração, a startup vinha mantendo conversas com grandes fundos de investimento, como a Kleiner Perkins e a General Catalyst, para levantar novos recursos com base na avaliação de mercado de US$ 3 bilhões.

Em 2023, a mesma startup havia sido avaliada em US$ 1,25 bilhão, em rodada de investimentos liderada pela General Catalyst. O crescimento rápido do valor da empresa indica o aumento do interesse por soluções de programação automatizada com IA.

A tentativa de aquisição acontece no mesmo período em que a OpenAI decidiu abandonar planos de mudar sua estrutura de governança para um modelo de empresa com fins lucrativos. A decisão foi anunciada após pressões internas e externas sobre a missão original da organização.

Além disso, a OpenAI enfrenta atualmente um processo movido por Elon Musk, que a acusa de ter se desviado de seu propósito inicial, voltado para o “benefício da humanidade”.

Apostas da OpenAI em codificação com IA crescem

A movimentação da OpenAI indica um foco estratégico no desenvolvimento de ferramentas que integram IA e programação — segmento que cresce com o uso cada vez maior de assistentes como o GitHub Copilot, da Microsoft, e outras soluções para acelerar o trabalho de desenvolvedores.

A Windsurf oferece recursos que auxiliam na escrita de código, sugerem soluções em tempo real e otimizam tarefas rotineiras da engenharia de software. A aposta pode reforçar o portfólio da OpenAI diante da disputa por espaço no setor corporativo e entre desenvolvedores independentes.