O valor da inteligência artificial: mercado do ChatGPT pode atingir US$ 1,3 tri até 2032

O mercado de sistemas de inteligência artificial (IA) voltados para o consumidor, como ChatGPT e Bard, está em plena ascensão. Previsões da Bloomberg Intelligence sugerem que esse segmento, que gerou US$ 40 bilhões no ano passado, deve expandir para US$ 1,3 trilhão até 2032.

A expansão é projetada a partir do fortalecimento da infraestrutura de treinamento, seguido por dispositivos de inferência para grandes modelos de linguagem, assim como publicidade e outros serviços, segundo o relatório de analistas da BI liderados por Mandeep Singh.

Singh, em recente comunicado, enfatizou o potencial da IA generativa para transformar a operação do setor de tecnologia nas próximas décadas. A expectativa é de que tecnologia se torne um componente cada vez mais fundamental nos gastos com TI, publicidade e segurança cibernética.

Mercados relacionados

A IA generativa se baseia em grandes volumes de dados, muitas vezes provenientes da internet, para aprender a responder solicitações, produzindo imagens realistas e respostas a perguntas que se assemelham à interação humana.

Grandes players do setor, como a divisão de nuvem da Amazon, Google, Nvidia e Microsoft – esta última, investidora significativa na OpenAI –, estão entre os prováveis maiores beneficiários do avanço da IA, conforme o relatório.