De estagiário na Microsoft a vice-presidente na OpenAI: Quem é Peter Deng, o novo PM do ChatGPT

O veterano do Vale do Silício Peter Deng agora é parte da equipe de liderança da OpenAI. Deng anunciou a nova posição de vice-presidente (VP) de produto no LinkedIn, prometendo tornar a inteligência artificial (IA) da empresa "útil, acessível e benéfica para todos".

O executivo traz um currículo robusto à OpenAI. Ele iniciou sua carreira na Universidade de Stanford, onde conquistou uma graduação em Sistemas Simbólicos e, posteriormente, um mestrado em Estudos de Mídia e Comunicação.

No setor tecnológico, sua primeira empreitada foi na Microsoft, em 2005, como estagiário. No ano seguinte, transferiu-se para o Google, onde trabalhou durante a aquisição do YouTube pelo gigante das buscas por US$ 1,65 bilhão.

Após sua passagem pelo Google, Deng migrou para o Facebook. Na empresa de Zuckerberg, trabalhou por mais de uma década, desenvolveu uma série de recursos importantes para a plataforma, incluindo Facebook Messenger, bate-papos, eventos, feeds de notícias e grupos.

Paralelamente, assumiu o cargo de Head of Product no Instagram, ainda em sua fase inicial, e aventurou-se na esfera da realidade virtual na Oculus, subsidiária do Facebook.

Nesse ponto, o executivo já era visto como um dos grandes líderes do Vale do Silício. Antes de chegar à OpenAI, Deng ocupou posições de liderança na Uber e na Airtable.

Desafios para o VP

O ChatGPT, sob o comando de Deng, tem uma enorme tarefa pela frente. Desde seu lançamento no final de 2022, o chatbot conquistou o mundo digital, ganhando reconhecimento de líderes da indústria.

A nova posição do executivo deve fazer parte dos planos de levar a IA às massas, assim como ocorreu com os outros serviços pelo qual passou.