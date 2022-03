O retorno de Monark: podcaster promete novo programa "com mais liberdade"

O podcaster Monark, escrutinado recentemente por defender a criação de um partido nazista, anunciou na quarta-feira, 23, que está "voltando de férias".

No Twitter e Stories, o influenciador digital avisou que terá um novo podcast e em breve fará "um anúncio importante" sobre o projeto.

"Estou voltando à ativa. Muito em breve começo novamente meu podcast. É um novo podcast dessa vez. E eu conto com todos vocês aí, com a sua audiência, para a gente continuar tendo conversas legais e para fazer o que eu amo, que é o que eu quero fazer", disse em vídeo.

Possivelmente, o "novo lar" de Monark será a plataforma de vídeos Rumble, que chegou há pouco no Brasil. Essa foi a saída encontrada pelo podcaster após o YouTube suspender a monetização do seu canal na plataforma e o proibir de criar um novo para burlar a restrição.

Em fevereiro, quando Monark disse que achava razoável a criação de um partido nazista em defesa da liberdade de expressão, as consequências vieram rapidamente: no dia seguinte, além de perder patrocínios, ele foi desligado do Flow Podcast e obrigado a vender sua parte da empresa.

