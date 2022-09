Rock in Rio confirma evento em 2024 e abre pré-venda de ingressos

A edição de 2022 do Rock in Rio ainda não terminou, mas a organização do evento já confirmou a próxima edição do festival e abriu a pré-venda de cartões para ingressos. Com intervalo de dois anos, o evento acontecerá em 2024.

Há duas categorias para o Rock in Rio Club 2024, o Club Fã e o Club Rockstar.

A primeira modalidade inclui: pré-venda de ingressos, entrada 30 minutos antes do início do evento, filas preferenciais, experiências exclusivas, sorteios na loja club, credencial exclusiva, e desconto de até 15%. O valor do clube é 299 reais.

Já a segunda modalidade inclui, além dos benefícios citados do Club Fã: preview da Cidade do Rock, compra de área VIP, acesso ao lounge e transporte primeira classe. O valor deste acesso é de 999 reais.

Quem pensa que 2023 não terá eventos relacionados ao Rock in Rio, se engana. O Rock in Rio chegará a São Paulo em setembro do próximo ano, mas desta vez batizado como The Town.

The Town

Programado para acontecer no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023, a primeira edição pretende reunir até 600 mil pessoas em mais de 230 horas de música.

Assim como a Cidade do Rock carioca, Interlagos se chamará Cidade da Música. Pela primeira vez, uma área de 350 mil metros quadrados será utilizada por um evento no autódromo.

Serão três palcos principais no evento. O palco ‘Skyline’ será o maior, com 2.640 metros quadrados e design inspirado nos prédios emblemáticos da capital. A previsão é aconteçam quatro shows por dia, com a presença de grandes bandas nacionais e internacionais, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento.

Já o palco ‘The One’ tem como inspiração a arte urbana de São Paulo, com o grafite como um dos principais representantes e tamanho de 1.525 metros quadrados. E o palco 'New Dance Order' será dedicado à música eletrônica, que fez sua estreia na última edição do Rock in Rio.

