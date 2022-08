Câmera do iPhone 14 Pro fará vídeos em 8K, aponta rumor

É provável que o novo iPhone 14 seja apresentado no dia 7 de setembro. Até lá, vazamentos sobre o novo dispositivo devem surgir aos montes.

O mais recente rumor aponta que nos modelos iPhone 14 Pro e Pro Max haverá um conjunto de câmeras mais robusto, incluindo um sensor 21,2% maior que no iPhone 13 Pro e que trabalha com pixels menores e mais detalhados.

A versão premium do novo iPhone também deve estar apta a gravar em 8K. Recurso garantido pelo novo e parrudo processador A16 Bionic.

Mas, segundo relatou o MacRumors, as fotos feitas nos novos iPhones 14 Pro ainda estão entregando piores que sua versão anterior em ambientes com pouca luz. A espectativa é que o problema seja resolvido via software, a partir do lançamento do iOS 16.

Os dispositivos terão, ainda, lente telefoto que conta com 7 elementos — ante 6 do iPhone 13 Pro —, além de uma câmera frontal com abertura maior de f/1.9 (na geração anterior era f/2.2).

Na versão básica do iPhone 14, a câmera principal se mantém com 12 megapixels, como na linha iPhone 13. Mas as câmeras frontais prometem uma atualização no foco, assim como a abertura maior de f/1.9. Isso permitirá tirar fotos melhores à noite.