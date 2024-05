O que esperar do balanço da Apple que será divulgado hoje?

Todos os olhos estão voltados para a Apple enquanto ela se prepara para divulgar seus lucros do segundo trimestre fiscal nesta quinta-feira após o fechamento do mercado.

Os analistas estão atentos aos negócios do iPhone na China, que enfrentou um aumento na concorrência no ano passado, bem como aos seus planos e orientações de retorno de capital enquanto se prepara para lançar o iPhone 16 ainda este ano.

Aqui estão os números trimestrais esperados por Wall Street, de acordo com dados da Bloomberg.

Receita: US$ 90,33 bilhões

Lucro por ação: $ 1,50

Margem bruta: 46,6%

De acordo com o Business Insider, o sentimento em Wall Street é que a Apple, que teve pouco ou nenhum crescimento de receita no ano passado, deverá passar por um grande ciclo de substituição do iPhone quando lançar seu próximo modelo. Rumores de que o iPhone 16 incluirá recursos de IA entusiasmam Wall Street, mas ainda não se sabe se ele será capaz de provocar um retorno ao crescimento para a empresa.

Visão do mercado

O Wells Fargo disse que a Apple enfrenta uma “situação difícil no curto prazo” devido às fracas vendas do iPhone na China, o que levou a empresa a perder participação de mercado para concorrentes locais como Huawei e Xiaomi.

O banco disse que a Apple provavelmente verá um declínio de 2% em seus negócios de iPhone neste ano, já que seu iPhone 15 não correspondeu à expectativa de desencadear um ciclo de substituição para sua enorme base de clientes.

Para o Barclays, as receitas “ligeiramente melhores” do iPad e do Mac ajudarão a compensar a fraca receita do iPhone. A empresa disse que as estimativas de Wall Street sobre a Apple são muito altas, com analistas subestimando a fraqueza contínua na China.

O Goldman Sachs espera que a Apple apresente um trimestre em linha no que diz respeito à receita e lucro por ação do segundo trimestre, e disse que os riscos nas ações da Apple são bem compreendidos pelos investidores.

O banco disse que qualquer fraqueza nas ações da Apple após o seu relatório de lucros, talvez provocada pela orientação de receitas desanimadora do terceiro trimestre, seria um ponto de entrada atraente para os investidores.