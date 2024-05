Ibovespa abre em forte alta após Powell afastar possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quinta-feira, 2, em alta após o feriado internacional do Dia do Trabalho. O otimismo é reflexo de dois fatores principais: o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, que afastou a possibilidade de um aumento de juros por lá e a mudança da perspectiva econômica do Brasil de ‘estável’ para ‘otimista’ pela agência de classificação de risco Moody’s.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,14% aos 127.364 pontos

Na tarde de quarta-feira, 1, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reuniu para decidir o rumo da nova política monetária e optou por manter a taxa de juros inalterada entre 5,25% e 5,5% ao ano. De imediato, investidores não ficaram muito satisfeitos, visto que entre o final do ano passado e o começo deste, investidores chegaram a precificar mais de 70% de chance do Fed iniciar o ciclo de corte de juros ainda na reunião de março, o que não aconteceu.

Entretanto, após o anúncio da manutenção da taxa de juros, Powell, em seu discurso, afastou a possibilidade de haver aumento nos juros americanos neste ano, em um tom ‘dovish’ (mais ameno). As falas agradaram os mercados, com o Ibovespa subindo nesta manhã.

Outro fator que sustenta a bolsa brasileira no azul é a avaliação da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de riscos Moody's. A agência reiterou que a nota permanece em Ba2, porém ajustou a perspectiva da economia brasileira de estável para positiva. Esta é a primeira alteração desde 2018, quando a perspectiva foi modificada de negativa para estável.

Segundo a Moody’s, as projeções de crescimento do Brasil são mais sólidas do que nos anos anteriores à pandemia. Isso é respaldado pela implementação de reformas estruturais em diferentes gestões, além da presença de barreiras institucionais que diminuem a incerteza em relação à direção política futura.

"A mudança da perspectiva para positiva é sustentada pela avaliação da Moody's de que um crescimento mais robusto, combinado com um progresso contínuo, embora gradual, em direção à consolidação fiscal, pode permitir a estabilização da carga da dívida do Brasil. Contudo, existem riscos para a execução por parte do governo da consolidação fiscal contínua", informou a agência.

Alta de commodities

As altas de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) também dão força para o índice. Puxada pelo petróleo WTI que subia 0,09% a US$ 79,07/barril e o Brent que valorizava 0,32% a US$ 83,71/barril por volta das 10h25, os papéis da petroleira também subiam 0,47% (PETR3) e 0,57% (PETR4) no mesmo horário. Já os contratos futuros do minério de ferro fecharam em alta em Singapura (a bolsa de Dalian, na China, está fechada por feriado), o que também impulsiona Vale, que valoriza 0,77% no mesmo período.

Balanços

Na temporada de balanços, o mercado aguarda a divulgação dos números do primeiro trimestre de 2024 da Apple, nos Estados Unidos, que devem sair após o fechamento de mercado. Por aqui, pós-pregão, Gerdau (GGBR4), Metalúrgica (GOAU4), Iguatemi (IGTI11), Weg (WEGE3) e EzTec (EZTC3) divulgam seus números.

Agora pela manhã, investidores reagem aos números do Bradesco (BBDC4). O banco encerrou o 1T24 com lucro líquido recorrente de R$ 4,211 bilhões, um resultado 1,6% menor que o do mesmo intervalo do ano passado, mas que veio 46,3% acima do registrado no quarto trimestre de 2023. Por volta das 10h30, as ações caíam 1%.