Apple retoma negociações com OpenAI para integrar inteligência artificial ao iOS 18

A Apple retomou as discussões com a OpenAI para usar a inteligência artificial generativa da empresa no iOS 18. A ideia é que a próxima versão do sistema operacional, a ser lançado ainda neste ano, inclua um modelo de IA da própria Apple e recursos da OpenAI.

De acordo com a Bloomberg, a Apple ainda não decidiu com qual empresa se aliará. Assim, é possível que o próximo iOS traga mecanismos da OpenAI, do chatbot Gemini, do Google, ou ainda de outra companhia.

Segundo a rede, é possível que os recursos presentes no iOS 18 sejam componentes de busca e chatbots integrados ao iPhone. Por ora, não há garantias de que um acordo será fechado.

Em fevereiro, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a empresa está investindo 'significativamente' em inteligência artificial generativa. De acordo com o executivo, os planos da companhia em relação ao uso dessa tecnologia seriam revelados neste ano.

No próximo dia 10 de junho, terá início a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, na qual espera-se que a empresa introduza novos serviços de IA.

A Bloomberg não teve acesso aos detalhes das negociações. A Apple e a OpenAI ainda não se manifestaram sobre o tema.

Com informações da Bloomberg.