O que causou instabilidade da AWS que impactou iFood, Mercado Livre e Canva

Na segunda-feira, 20, a internet foi surpreendida com uma falha na plataforma Amazon Web Services (AWS), que causou instabilidade em mais de 500 sites e aplicativos no mundo todo.

Segundo a própria Amazon, o problema teve origem em um erro no sistema de DNS no maior e mais antigo data center da companhia, localizado na Virgínia, nos Estados Unidos.

A falha teve início nas primeiras horas da manhã de segunda e impactou 142 serviços da AWS, que ficaram temporariamente fora do ar. Entre os afetados estavam plataformas populares como Snapchat, Reddit, Venmo, Roblox, Wordle e Fortnite. No Brasil, sites como Mercado Livre, iFood e Canva foram afetados.

Efeito dominó

Com o problema no DNS, houve uma reação em cadeia. Outros serviços da infraestrutura da AWS, como as funções de computação em nuvem e os distribuidores de tráfego de rede (load balancers), também apresentaram falhas.

A AWS informou que todos os sistemas foram restaurados até as 19h de segunda-feira, no horário de Brasília, após quase doze horas de instabilidade.

A paralisação partiu do chamado “Data Center Alley”, região com uma das maiores concentrações de data centers do mundo, onde a própria Amazon planeja a construção de dezenas de novas instalações até o fim do ano.

Dependência crítica da AWS agrava impacto

A AWS é a principal provedora de nuvem do mundo e milhões de empresas utilizam seus serviços para hospedagem, processamento e distribuição de conteúdo online. Com poucas alternativas em escala comparável — como o Azure, da Microsoft, e o Google Cloud Platform — falhas como essa têm repercussão global.

Especialistas alertam que, embora erros em sistemas DNS sejam comuns, a concentração de dependência em poucos provedores aumenta a vulnerabilidade em larga escala.

O que é a AWS?