O iPhone 12 vem aí? Apple anuncia data de novo evento

A Apple anunciou um novo evento para a próxima terça-feira, 13, sem mais detalhes sobre o que será tratado. As expectativas, no entanto, apontam para o tão esperado anúncio do iPhone 12, que deve vir com a compatibilidade com redes 5G.

Se tudo der certo, no dia 13 de outubro Apple pode lançar quatro modelos, em vez de três como aconteceu no ano passado. Rumores indicam que dois deles serão Pro, mais caros, e os outros dois serão de baixo custo, menores do que a outra versão. As quatro, no entanto, devem ter a parte traseira em vidro, semelhantes aos seus antecessores.

O design dos novos iPhones também deve ser diferente dos anteriores. Isso porque o iPhone 12 pode ter mais semelhanças com o iPad Pro e com o iPhone 4 do que com o iPhone 6 ou o iPhone 11. Os novos iPhones também devem vir com novas cores e o verde claro encontrado nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max deve ser substituído por um tom de azul marinho. Independente da versão, todos os iPhones 12 terão compatibilidade com redes 5G.

Apple: evento acontecerá no dia 13 de outubro Apple: evento acontecerá no dia 13 de outubro

Na foto de divulgação do evento, aparece a seguinte mensagem “olá, velocidade”. O evento acontecerá em torno das 14h no horário de Brasília.

A demora para o anúncio do smartphone pode ter acontecido pela pandemia do novo coronavírus e em julho a Apple já havia anunciado que os iPhones não estariam na lineup de produtos apresentados em setembro, como o Apple Watch, o novo iPad e o pacote de assinaturas Apple One.