Novo Mercedes Classe E permite gravar vídeos para o TikTok direto da central multimídia do carro

Em um sinal de que o consumo de mídia está em transformação e impactando outros mercados, a alemã Mercedes-Benz anunciou nesta quarta-feira, 23, que seus clientes poderão gravar vídeos para o TikTok direto do novo modelo Classe E da marca, que chega ao Brasil no segundo semestre.

O carro, que ganhou diversos elementos inovadores, também permitirá reuniões virtuais via Zoom para quem precisar adiantar trabalho direto do cockpit. Junto disso, alguns jogos também poderão ser executados.

No caso do TikTok e outros aplicativos de mídia, a Mercedes implementou um software que roda diretamente no veículo, sem a necessidade de intermediários como o Apple CarPlay ou o Android Auto.

A decisão de dar destaque para tais recursos mostra que a marca está se adaptando ao mundo empresarial moderno ao permitir que seus usuários participem de videoconferências importantes diretamente do carro, sem a necessidade de abrir um laptop. E para quem busca uma distração em momentos de monotonia no trânsito.

Lembrando que a montadora só permitirá os recursos quando o carro estiver estacionado.

O que mais terá o novo Mercedes-Benz Classe E?

Para dar conforto ao motorista com as novas funções, uma das principais atualizações do Classe E 2024 são duas super telas combinadas: uma central padrão e uma segunda na frente do passageiro. O monitores trabalharam de forma independente e permitiram que o passageiro navegue na internet sem atrapalhar o motorista.

O restante da cabine é bastante semelhante ao que foi apresentado nas linhas S e C da Mercedes, com um grande console central, apoios de braço flutuantes nos painéis das portas e muita iluminação ambiente, incluindo uma longa faixa de LED que envolve todo o painel.

Existem novas opções de cor de couro e acabamento em madeira, como madeira de poros abertos com um padrão de estrela Mercedes retroiluminado, e até mesmo modelos básicos virão de de fábrica com um sistema de som surround Burmester 4D de 17 alto-falantes e tecnologia Dolby Atmos, além de oferecer suporte ao Spatial Audio através do Apple Music.