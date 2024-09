Startup aeroespacial chinesa se prepara para missões de recuperação de foguetes

A startup chinesa de foguetes Deep Blue Aerospace (Deep Blue) informou que realizará outra missão de recuperação vertical em alta altitude em novembro, após o foguete reutilizável Nebula-1 falhar nas etapas finais de um voo de teste recentemente.

O Nebula-1, o primeiro veículo de lançamento reutilizável da Deep Blue, movido a oxigênio e querosene, completou 10 das 11 principais tarefas de verificação durante seu primeiro teste de voo de recuperação vertical em alta altitude no domingo. No entanto, ele sofreu uma anomalia na fase final de aterrissagem, resultando em uma fratura no corpo do foguete.

“Houve um problema com o servo de controle de empuxo do motor, que não seguiu corretamente o comando, fazendo com que o foguete pousasse em uma altura superior aos parâmetros de projeto. Como medida de segurança, o comando de desligamento do foguete foi acionado, resultando em danos parciais ao corpo”, explicou Zhao Ya, presidente executivo da Deep Blue.

Apesar dos resultados imperfeitos, Zhao acredita que o teste pode fornecer dados e experiências valiosas, ajudando a identificar problemas e deficiências, além de melhorar o desempenho e a confiabilidade do foguete.

Outras fases do teste de voo de 179 segundos foram amplamente bem-sucedidas. O foguete teve bom desempenho nas fases de decolagem, ascensão e descida, e pousou precisamente no ponto central do campo de recuperação.

Resultados

O teste mostrou que o design geral do Nebula-1 foi bem-sucedido e a confiabilidade de seu motor de oxigênio líquido/querosene também foi verificada, disse Shou Tuo, um observador sênior da indústria aeroespacial.

Internautas chineses também ofereceram encorajamento generoso. “Sempre senti que é mais importante obter conhecimento do que o resultado”, postou um usuário do Weibo, Cao Meng-Aerospace. “Vamos continuar nos esforçando.”

A Deep Blue planeja realizar uma missão de voo de recuperação vertical em alta altitude de cinco quilômetros em novembro, com o objetivo de verificar todos os itens pendentes, segundo Du Pengfei, projetista técnico chefe do Nebula-1.

Com base na conclusão do teste de recuperação de cinco quilômetros, a empresa selecionará um momento apropriado para realizar um teste de recuperação vertical de 100 quilômetros dentro de um ou dois meses. Também está previsto que a primeira missão orbital e de recuperação do Nebula-1 ocorra no primeiro trimestre de 2025, disse Du.

O Nebula-1 tem 3,35 metros de diâmetro e sua primeira fase possui cerca de 21 metros de altura. Nove motores líquidos no foguete, todos desenvolvidos de forma independente pela Deep Blue, foram construídos em uma única peça usando tecnologia de impressão 3D.

Ele foi projetado para atender à rede de constelação de satélites, fornecimento de carga espacial e experimentos científicos. A aplicação da tecnologia de foguetes reutilizáveis reduzirá significativamente o custo da exploração espacial, disse Zhao.

“Reveses de curto prazo não afetarão nosso desenvolvimento a longo prazo, mas acelerarão o processo de amadurecimento da tecnologia e sua comercialização”, disse ele. “O alto risco no campo espacial exige que sejamos capazes de lidar com falhas.”

A China tem testemunhado um rápido crescimento da indústria espacial comercial desde 2014, impulsionada pela abertura do setor ao capital privado pelo governo.

Segundo relatos da mídia, só em 2023, as empresas privadas de voos espaciais comerciais do país realizaram mais de 10 lançamentos bem-sucedidos.

Também em 2023, o desenvolvimento de voos espaciais comerciais foi listado entre as áreas-chave para o desenvolvimento de indústrias emergentes no relatório de trabalho do governo.

O Zhuque-3, outro foguete reutilizável de teste desenvolvido independentemente pela China, completou com sucesso um teste de voo de decolagem e aterrissagem vertical de 10 quilômetros em 11 de setembro.

Para todas as empresas privadas espaciais chinesas que esperam conquistar uma fatia do mercado espacial, é de importância decisiva alcançar a reutilização de foguetes em missões orbitais, disse Shou Tuo.

“É importante observar que os novos participantes no setor espacial comercial da China podem enfrentar múltiplas pressões de financiamento, competição por participação de mercado e atenção da mídia”, disse ele.