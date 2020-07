A nova atualização do iPhone, o iOS 14, está disponível na versão beta para os usuários já há algumas semanas e uma de suas novas funções é mostra quando um aplicativo tenta usar a sua câmera mesmo depois de fechado.

O Instagram, do Facebook, entrou para a lista de apps que tentam te espionar durante o dia na nova atualização dos produtos da Apple.

Segundo um usuário no Twitter, que está usando a versão beta da atualização, quando um aplicativo está usando a câmera mesmo sem a sua permissão, um ícone verde aparece na tela de controle do dispositivo. Foi o que aconteceu com ele enquanto ele usava o Instagram, apenas rolando o feed para ver as fotos de quem ele segue.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

Nos comentários do tuite do usuário @KevDoy, outras pessoas comentaram que passaram por situações semelhantes enquanto usavam o iOS 14. Um deles, inclusive, afirmou que o mesmo aconteceu durante o uso do YouTube.

Why is @youtube actually recording audio while I am just scrolling my feed? pic.twitter.com/oG7EbZ6A0F — mhorn (@mhorniq) July 10, 2020

A EXAME entrou em contato com o Instagram, mas não teve uma resposta até o momento da publicação desta matéria. No entanto, segundo o site americano The Verge, o que aconteceu em relação à rede social foi um “bug” e que ele será consertado em breve. “Nós só acessamos a sua câmera quando você nos permite — por exemplo, quando você muda do Feed para a ferramenta da Câmera. Nós descobrimos o bug e estamos consertando. O iOS 14 indica erroneamente que estamos usando a câmera quando não estamos. Não acessamos a sua câmera e nenhum conteúdo é gravado”, disse um porta-voz ao The Verge.

Essa não é a primeira vez que um aplicativo do Facebook é acusado de roubar dados dos usuários sem permissão prévia. No ano passado, a empresa contratou pessoas para ouvirem e transcreverem mensagens de áudio enviadas no Messenger. À época, a justificativa era a “aprimoração dos recursos de Inteligência Artificial do aplicativo”.

Mas, além do YouTube e do Instagram, outros aplicativos também foram denunciados pela nova atualização do iPhone. É o caso do TikTok, do LinkedIn e do Reddit. O iOS 14 avisa quando um aplicativo faz uma cópia dos conteúdos do dispositivo.