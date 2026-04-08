Como essa mulher de 27 anos quitou dívidas e comprou casa própria antes dos 30

O custo de vida está mais alto e o acesso a uma moradia própria é cada vez mais difícil, especialmente entre jovens.Ainda assim, alguns profissionais têm conseguido avançar nesse caminho ao combinar crescimento de renda, controle financeiro e decisões estratégicas ao longo da carreira.

Nos Estados Unidos, a trajetória de Margaret Skiff, de 27 anos, ilustra esse movimento. Em menos de seis anos após a graduação, ela quitou seus empréstimos estudantis e adquiriu um imóvel de US$ 575 mil.

O processo envolveu não apenas a evolução salarial, mas também a criação de fontes adicionais de receita e uma abordagem cautelosa em relação ao endividamento.

Com histórico familiar de restrições financeiras, Skiff adotou desde cedo uma postura voltada à gestão de gastos e planejamento de longo prazo. Ao longo dos anos, essa combinação de fatores permitiu que ela antecipasse metas relevantes, como a compra do primeiro imóvel e a redução de dívidas, ao mesmo tempo em que estruturava uma base de investimentos. As informações foram retiradas da CNBC make it.

Renda crescente e decisões financeiras

Skiff iniciou a carreira com um salário anual de US$ 70 mil em uma empresa de tecnologia. Em cinco anos, elevou sua renda principal para mais de US$ 113 mil e passou a complementar os ganhos com produção de conteúdo digital.

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A renda adicional, gerada por parcerias, programas de afiliados e plataformas sociais, foi direcionada para objetivos específicos, como a entrada de um imóvel. Ao mesmo tempo, ela manteve uma postura conservadora em relação a dívidas, priorizando a quitação antecipada de compromissos financeiros.

Skiff também mantém uma rotina de aportes automáticos em investimentos e pagamentos adicionais da hipoteca. Até o início de 2026, acumulava cerca de US$ 190 mil em poupança e aplicações financeiras.

Com os principais objetivos iniciais atingidos, o foco passa a ser a valorização do seu recente imóvel imóvel, novas reformas e o crescimento do patrimônio total, com meta de atingir US$ 500 mil nos próximos anos.

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