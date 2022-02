Netflix cria botão para tirar conteúdos do 'Continuar Assistindo' na TV

Sabe a lista “Continuar Assistindo” presente no aplicativo da Netflix? Agora é possível editá-la na versão do app para televisão e remover os filmes e séries, que muito provavelmente, jamais serão terminados.

A novidade está disponível desde a semana passada, mas não passa de uma expansão do recurso. Antes, o serviço até permitia remover esses conteúdos da seleção através do botão “Remover da fileira”. A opção, no entanto, estava limitada apenas à versão web e aos aplicativos para Android e iOS (iPhone e iPad) do serviço.

Como retirar um filme do “Continuar assistindo” na TV

Entre na conta, selecione o perfil do usuário e siga para a primeira página do serviço. Abra o filme que se deseja remover e selecione o botão “Tirar de Continuar assistindo” para remover o título da seleção.

O filme ou série não aparecerá mais na lista e, dessa forma, não será preciso recorrer ao celular, tablet ou computador para organizar a aba.