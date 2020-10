Não tem como fugir dos stories: agora, até o Google tem

O Instagram e o Facebook têm os stories, o Twitter tem o fleets e o WhatsApp tem o status — e agora até o Google vai entrar na dança. Mas, calma, não é da forma que você imagina. Quem usa o aplicativo do Google pelo celular consegue ver uma série de notícias recomendadas embaixo da aba de pesquisas e, a partir de hoje, conseguirá ver um carrossel de stories para “criar uma experiência envolvente para o leitor em tela cheia”, segundo a gigante de tecnologia.

O foco dos stories do Google, então, é dar voz a marcas, jornais e revistas. A forma com a qual os stories serão usados é bem parecida com a de outros aplicativos, como o Instagram e o Snapchat, e acontece de forma horizontal. Quando o usuário cansar de uma determinada notícia, é só arrastar verticalmente para ver outra. Apesar do carrossel, o Google vai continuar a sugerir outros web stories com base nos gostos dos usuários.

A ferramenta foi desenvolvida por profissionais brasileiros, americanos e indianos, que deram a ideia de como queriam que ela funcionasse. Segundo o Google, “muitos dos usuários já vêm obtendo bons resultados com as histórias exibidas em suas páginas, redes sociais, newsletters e outro canais”. A empresa também afirma que mais de 800 milhões de usuários usam o “Discover” do Google, recurso que oferece conteúdos mesmo sem a pessoa fazer uma busca. Mais de 2.000 sites já publicaram Stories que foram indexadas pelo Google.