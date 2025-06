Monetizando o 'pitaco' no LinkedIn: como tornar perfil mais elegível para ganhar dinheiro na rede

Levar uma notícia para o LinkedIn e comentá-la, ou contar uma história sobre o universo corporativo, não é mais só uma forma de construir autoridade: agora, também é possível ganhar dinheiro com isso. Recentemente a rede social profissional lançou oficialmente o BrandLink, seu programa de monetização para criadores de conteúdo em vídeo, como evolução do antigo Wire Program.

A ideia é simples: quando você publica vídeos na plataforma e se torna parte do BrandLink, passa a dividir receita com o LinkedIn por meio de anúncios em vídeo do tipo pré-roll, exibidos antes do conteúdo principal. Ou seja, quem engaja e influencia no LinkedIn agora pode monetizar sua produção diretamente dentro da plataforma.

Como funciona o BrandLink?

O BrandLink é o programa oficial de monetização de vídeos da rede social, e representa uma mudança significativa no modelo de negócios da plataforma. Até 2024, a publicidade era restrita a grandes publishers, por meio do Wire Program. Agora, criadores B2B também podem faturar com seus vídeos.

Os anúncios são direcionados a vídeos de influenciadores que atendem a critérios definidos pelo LinkedIn, como qualidade da produção, frequência de postagens e engajamento com a comunidade.

Como funciona a monetização?

Marcas aprovadas podem posicionar seus anúncios em vídeos de criadores selecionados. A receita gerada é compartilhada entre a plataforma e o creator — ainda que o LinkedIn não tenha divulgado a porcentagem exata da divisão.

Os primeiros testes mostram bons resultados: vídeos no BrandLink têm 130% mais taxa de conclusão e recebem 23% mais visualizações do que formatos tradicionais, segundo dados internos da empresa.

Quem pode participar?

Atualmente, o BrandLink funciona apenas por convite. O LinkedIn seleciona influenciadores com forte presença na rede, histórico consistente de produção e credibilidade entre seus pares.

Como se tornar elegível ao BrandLink?

Quer entrar no radar do LinkedIn e começar a monetizar sua produção? Aqui vai um guia otimizado para se destacar. Considere que a plataforma não apresentou as regras que usa para selecionar perfis.

1. Produza vídeos relevantes e de qualidade

O algoritmo prioriza conteúdo em vídeo, que cresceu 36% na plataforma no último ano. Invista em imagem, som e roteiro — o diferencial começa na forma.

2. Publique com regularidade

Consistência conta. Criadores ativos e com cronograma fixo de postagem são vistos como mais confiáveis para a plataforma e para as marcas.

3. Engaje com sua audiência

Comente, responda, participe. Interação genuína transforma audiência em comunidade — algo que o LinkedIn valoriza para o BrandLink.

4. Use o Modo Criador e hashtags estratégicas

Isso facilita o rastreamento do seu conteúdo e aumenta o alcance. Perfis no modo criador ganham mais destaque nos resultados de busca.

5. Mantenha um perfil profissional impecável

Banner, foto, descrição e cases concretos: pense no seu perfil como um portfólio aberto. Depoimentos, resultados e colaborações impulsionam sua prova social.

6. Participe de campanhas de marca

Mesmo fora do BrandLink, trabalhar com marcas mostra seu potencial comercial. Quanto mais colaborações bem-sucedidas, maior a chance de convite.

7. Monitore suas métricas

Taxa de retenção, compartilhamento e cliques ajudam a plataforma a entender o impacto do seu conteúdo. Creators que analisam dados crescem mais rápido.