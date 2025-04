O LinkedIn quer ser TikTok e aposta na presença de influenciadores e vídeos virais na plataforma

O LinkedIn deixou de ser apenas um espaço para busca de emprego e passou a atuar como uma plataforma de conteúdo profissional, em linha com redes como o TikTok. A mudança ocorre em um momento em que a autopromoção se tornou parte do trabalho e influenciou diretamente as estratégias da rede social, hoje focada em engajamento e alcance de publicações.

O modelo anterior, centrado no envio de currículos e no contato direto com recrutadores, deu lugar a um formato no qual o conteúdo é o principal cartão de visitas. A rede passou a privilegiar perfis que produzem de forma consistente — o que significa, em muitos casos, mais de 50 comentários por dia e várias postagens semanais.

Apesar do aumento de conteúdo, o número de usuários com alta taxa de engajamento ainda é pequeno. Isso torna a construção de uma base de seguidores relevante para alcançar visualizações. No entanto, a busca por visibilidade pode ter efeito reverso: o aumento da audiência amplia o alcance, mas também atrai críticas de fora da área de atuação, o que afeta a experiência de quem publica.

Rede passa a estimular constância para destacar usuários

Com algoritmos voltados a destacar postagens com alto nível de interação, o LinkedIn passou a se basear em métricas de engajamento para promover conteúdos. A prática favorece quem comenta com frequência e mantém um ritmo elevado de publicações — o que se aproxima do comportamento esperado em plataformas como TikTok e Instagram.

Ainda que o novo modelo eleve o potencial de visibilidade, ele também exige esforço constante e pode gerar desgaste. O resultado é uma rede em que o sucesso depende menos da posição profissional e mais da presença digital sustentada.