Ministério da Saúde diz haver indícios de tentativa de ataque hacker

O Ministério da Saúde encontrou indícios de que foi alvo de uma tentativa de ataques cibernéticos e precisou bloquear o acesso às suas redes para garantir a segurança dos dados, o que impactou nos registros de casos e mortes de Covid-19 no país, afirmou nesta sexta-feira o secretário-executivo da pasta, Élcio Franco.

O site utilizado pelo ministério para a divulgação diária dos dados do coronavírus no Brasil ficou vários dias fora do ar, sendo retomado nesta sexta, mas com um alerta de que os dados não estão totalmente atualizados.

Durante o período de instabilidade, o ministério reportou os números diários à imprensa com defasagem de informações de diversos Estados.

“Todos os sistemas estão sendo restabelecidos, com previsão de retorno à normalidade na segunda-feira, 16 de novembro”, disse o secretário-executivo em pronunciamento.