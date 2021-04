Microsoft atinge lucro líquido de US$ 15,5 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Microsoft teve no primeiro trimestre faturamento acima do esperado por analistas: atingiu lucro líquido de 15,5 bilhões de dólares em seu terceiro trimestre fiscal, equivalente a 2,03 dólares de lucro por ação (LPA), um avanço de 45% por ação frente igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27.

A alta segue puxada pelos novos hábitos da pandemia. Com maior número de de computadores e softwares de trabalho remoto, devido ao isolamento social e adoção deliberada de home office.

Só no ano passado, o aplicativo de trabalho online Teams cresceu mais de 1.000%. Tal desempenho ainda soma forças nos bons resultados apresentados nesta quarta-feira pela empresa fundada por Bill Gates.

“Ao longo de um ano de pandemia, as curvas de adoção digital não estão diminuindo. Elas estão acelerando, e é apenas o começo”, afirmou no balanço Satya Nadella, CEO da Microsoft. “Estamos construindo a nuvem para a próxima década, expandindo e inovando em todas as camadas de tecnologia para ajudar nossos clientes a serem resilientes e a se transformarem”, prometeu.

Crescimento robusto

A Microsoft deve se manter equilibrada na bolsa principalmente pela expansão dos serviços de nuvem, onde só perde atualmente para a Amazon.

O serviço Azure viu um crescimento de 50% no último trimestre e deve seguir com as boas vendas.

Na conta futura também entra a aquisição, feita no início deste mês, da empresa de inteligência artificial Nuance Communications, em um acordo de 26 bilhões de dólares.

O CEO da companhia, Satya Nadella, acredita que a Nuance ajudará a empresa a capturar market share em aplicações tecnológicas do setor de saúde, onde o uso de inteligência artificial é essencial. “Este é um projeto que deve se tornar uma das fontes de receita de crescimento mais rápido com software de infraestrutura em nossa história”, declarou Nadella.