Meta anuncia projeto de cabos submarinos com mais de 50 km de extensão

A Meta anunciou o projeto de cabo submarino Waterworth que irá alcançar cinco continentes e se estender por mais de 50 mil km, mais do que a circunferência da Terra. Segundo a empresa, esse é o projeto de cabos submarino mais longo do mundo.

O projeto quer aumentar a infraestrutura de rede e, assim, melhorar a cooperação e economia digital em mercados que incluem, além do Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a África do Sul. Para isso, contará com orçamento multibilionário. Na Índia, em especial, há crescente interesse do país em desenvolver sua própria infraestrutura de data centers e IA.

Em nota, a Meta disse que está implementando um roteamento pioneiro, com mais cabos instalados em águas profundas, a até 7 mil metros de profundidade, e técnicas aprimoradas para soterramento em áreas de alto risco, como águas rasas próximas à costa, onde os cabos podem sofrer danos causados por âncoras de navios, por exemplo. A Meta irá instalar cabos com 24 pares de fibra e abrir três corredores oceânicos.

Na última década, a companhia desenvolveu cerca de 20 cabos submarinos. Essas estruturas, no geral, são responsáveis por 95% do tráfego intercontinental pelos oceanos.

Segundo apuração do TechCrunch de novembro de 2024 que mostrou que a Meta tinha um projeto para cabos submarinos, a companhia dona do Facebook busca evitar zonas de conflito geopolítico e selecionar rotas que não passem por pontos sensíveis como o Mar Vermelho ou o Mar do Sul da China. Nessas regiões, conflitos já impactaram cabos submarinos mais antigos.