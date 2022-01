Meta anuncia computador de inteligência artificial 'mais rápido do mundo'

A Meta, dona do Facebook, anunciou nesta segunda-feira, 24, que sua equipe de pesquisa montou um novo supercomputador de inteligência artificial que acredita que será o mais rápido do mundo quando concluído ainda neste ano.

A Meta disse que seu novo AI Research SuperCluster (RSC) a ajudará a montar melhores modelos de inteligência artificial que podem aprender com trilhões de exemplos, trabalhar em centenas de idiomas e analisar texto, imagens e vídeo juntos para determinar se o conteúdo for prejudicial.

"Esta pesquisa não apenas ajudará a manter as pessoas seguras em nossos serviços hoje, mas também no futuro, à medida que construímos o metaverso", disse a empresa.

A companhia de mídia social mudou seu nome em outubro para Meta para refletir seu foco no metaverso, que acredita ser o sucessor da internet móvel.

O metaverso, termo amplo que gerou muito burburinho no Vale do Silício, refere-se a ambientes virtuais compartilhados que as pessoas podem acessar por meio de diferentes dispositivos e onde podem trabalhar, brincar e socializar.

"As experiências que estamos construindo para o metaverso exigem enorme poder computacional (quintilhões de operações/segundo!) e o RSC vai permitir novos modelos de IA que podem aprender a partir de trilhões de exemplos, entender centenas de linguagens e mais", disse o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg.

A Meta disse que o RSC está entre os supercomputadores de IA mais rápidos em execução. Um porta-voz da Meta disse que a empresa fez parceria com equipes da Nvidia, Pure Storage e Penguin para montar o supercomputador.