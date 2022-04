4 lições que Elon Musk deu a líderes e empreendedores ao comprar o Twitter

O bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo, ganhou nesta semana mais um título para a conta: dono do Twitter. Musk teve sua oferta aceita pelo conselho da empresa e passou a ser o acionistas marjoritário da rede social. A promessa é de que, logo logo, o Twitter deixe de ser uma companhia listada e seja privatizada.

Controversa ou não, a compra do Twitter por Elon Musk pela quantia de US$ 44 bilhões exibe algumas importantes lições para CEOs ou líderes novatos à frente de companhias de diferentes portes. Destas, destacam-se as ligadas à inovação e à ousadia. Veja abaixo as principais lições que Elon Musk dá a líderes e empreendedores ao comprar o Twitter, de acordo com especialistas em liderança ouvidos pelo portal Business Insider.

VEJA TAMBÉM

Quais são as empresas do Elon Musk, o novo dono do Twitter

O que muda no Twitter (TWTR34) com Elon Musk no comando

Lições de Elon Musk para líderes

1. É preciso pensar fora da caixa

Apesar de pouco convecional, a compra de uma rede social mostra a facilidade de Musk em ampliar as frentes de receita e diversificar de fato a sua atuação. O desejo por mudanças efetivas no Twitter é o que motivou a compra, assim como na criação de outros de seus negócios, como a SpaceX, que promete inaugurar uma nova era na exploração espacial — incluindo até mesmo visitas à Marte. "Isso reflete sua extrema autoconfiança de que ele pode fazer negócios funcionarem onde outros falham", disse ao portal David Yoffie, professor de liderança da Harvard Business School.

VEJA TAMBÉM

2. Convença-os com sua ambição

Apesar de ter levado 18 anos para reportar lucro, a Tesla, fabricante de carros elétricos de Musk é uma companhia bilionária e sempre capaz de atrair investidores impactados pela promessa de revolucionar o mercado da mobilidade elétrica.

Assim como na Tesla, a liderança do Twitter agora "se vende" com o argumento de mudança estrutural e grandes transformações na maneira de operar, prometendo mais liberdade de expressão e conectividade. A lição, portanto, é a de ser um líder capaz de engajar times internos e outros stakeholders indo além dos números, deixando claros sua visão e propósito.

"Ele é o CEO mais visionário do planeta hoje", disse Yoffie. "Ele inspirou confiança suficiente de que pode fazer essas coisas incríveis. É isso que dá aos mercados de capitais a permissão para perseguir esses objetivos a longo prazo".

3. Esteja disposto a mudar

Uma mentalidade adotada pelo empresário — e que ele tenta replicar a seus funcionários — é a da mudança constante. Esse pensamento basicamente determina que a melhor forma de se encarar um problema ou a criação de um novo produto é ignorar tudo o que já foi feito ou dito sobre o assunto até o momento. Com isso, é mais simples desenvolver ideias e aceitar quando elas são rapidamente descartadas e novos projetos precisam ser criados do zero.

4. Quebre regras (mas nem todas)

Questionar o status quo é parte do que um bom líder deve fazer. No caso de Musk, que aposta bilhões (literalmente) para encontrar soluções para problemas grandiosos da humanidade, questionar e inovar são atos indispensáveis. O ponto de atenção, segundo especialistas, está em equilibrar essa posição a uma conduta adequada. "Muitas vezes, isso significa que ele quebra as regras ou foge da convenção – para melhor ou para pior – disse ao Business Insider Anna Crowley Redding, autora do livro "Elon Musk: A Mission to Save the World".