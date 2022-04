Tesla perde US$ 126 bi em valor de mercado após Musk comprar Twitter

A Tesla perdeu US$ 126 bilhões (R$ 627 bilhões) em valor de mercado no último pregão, quando as ações da companhia fecharam em queda de 12,18%. A forte desvalorização ocorreu após a confirmação na véspera da compra do Twitter por Elon Musk, CEO da companhia carros elétricos.

A perda foi quase o triplo da oferta de US$ 44 bilhões pela rede social.

Preocupações de que Musk tenha que vender uma fatia de sua participação na Tesla, segundo o Financial Times, motivou o movimento de queda.

A maior aversão às ações de tecnologia também pressionou os papéis. O índice da bolsa de Nasdaq, onde as ações da Tesla são listados, registrou a maior queda desde setembro de 2020, recuando 3,95%.

Temores de um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos tem feito investidores reduzirem as apostas no setor, mais dependente de juros baixos.

Fortuna de Musk

Com a queda de US$ 126 bilhões no valor de mercado da Tesla, a fortuna Musk também diminui US$ 40 bilhões, segundo agência de notícias Bloomberg. Atualmente, a sua fortuna é avaliada em US$ 252 bilhões, ocupando o primeiro lugar como o mais rico do mundo.