Quem é a mãe de Elon Musk? Conheça Maye Musk, que faz sucesso no TikTok

Nunca ter ouvido falar sobre o bilionário Elon Musk é quase impossível. Fã de polêmicas, o fundador da Tesla e da SpaceX está no centro dos holofotes nesta semana por causa de outro motivo: a compra do Twitter, uma transação avaliada em US$ 44 bilhões. O que nem todo mundo sabe, entretanto, é que a mãe do empresário também chama a atenção por onde passa. Maye Musk, de 73 anos, tem uma carreira de quase 60 anos na moda e acumula 534 mil seguidores no Instagram, além de 69 mil no TikTok.

Maye começou com a carreira de modelo aos 15 anos, logo após ter se mudado do Canadá para a África do Sul. No novo país, chegou a ser finalista do Miss África do Sul em 1969 e foi onde conheceu o engenheiro Errol Musk, seu ex-marido e pai de seus três filhos.

Aos 31 anos, já divorciada, costumava levar os filhos, Elon, Kimbal e Tosca para os shootings e desfiles. “Às vezes eu tinha trabalho nas passarelas e não tinha babá. Meus filhos sentavam-se na primeira fila e liam. E eu andava na passarela. Eles cresceram com isso”, contou Musk ao site WWD.

Ao retornar ao Canadá, aos 42 anos, descobriu ser a modelo mais velha do país. “Eu era a modelo mais velha da África do Sul, cresci na África do Sul, mas nasci no Canadá, e então quando voltei para o Canadá, para Toronto, aos 42 anos, eu era uma avó fazendo capas. Eu era a modelo mais velha do Canadá. Então me mudei para Nova York e pensei: quero defender as avós, mas elas me disseram que eu era glamourosa demais para ser avó”, contou ao WWD.

Hoje, aos 73 anos, Musk possui contrato com a IMG Models, agência que representa modelos como as irmãs Bella e Gigi Hadid e Hailey Bieber. No passado, vestindo manequim número 48, chegou a modelar na categoria plus size.

Além de modelo, Maye é formada em nutrição, com dois mestrados na área. Em suas redes sociais costuma compartilhar sua rotina de alimentação e exercícios físicos. Entre os vídeos, ela dá receitas de pratos, como a conhecida dupla arroz e feijão, e produz conteúdos de danças no TikTok e modelando em casa.

Em seu recente livro A Woman Makes a Plan, best-seller em 20 países, Musk apresenta sua trajetória com passagens sobre sua carreira, família, saúde. Segundo a autora, “você não pode controlar tudo o que acontece na vida, mas pode ter a vida que deseja em qualquer idade. Tudo que você tem a fazer é fazer um plano”.