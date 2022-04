O mistério de US$ 21 bilhões de Musk: onde está o dinheiro?

Por Tom Maloney

Elon Musk e o Twitter chegaram a um acordo para o homem mais rico do mundo comprar a plataforma de rede social por US$ 44 bilhões, após resolverem se o conselho da empresa consentiria com a aquisição alavancada.

Do lado de Musk, porém, resta um mistério: como ele vai cobrir a parcela de US$ 21 bilhões da transação que ele garantiu pessoalmente?

Musk detalhou os US$ 13 bilhões em financiamento bancário que será garantido pela empresa de mídia social e os US$ 12,5 bilhões respaldados por parte de sua participação de US$ 170 bilhões na Tesla. Mas ele não deu detalhes sobre como financiará o restante.

As ações do Twitter fecharam na segunda-feira a US$ 51,70, abaixo dos US$ 54,20 que os investidores receberão por cada ação que possuem. O acordo inclui uma cláusula de que o bilionário deve pagar uma multa se ele desistir ou o acordo desmoronar, segundo a Bloomberg News relatou.

Em última análise, há pouca dúvida de que ele pode conseguir o dinheiro. Musk é a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 257 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. No entanto, ele tem apenas cerca de US$ 3 bilhões em caixa e ativos líquidos, de acordo com estimativas da Bloomberg.

Isso o deixa com as seguintes opções:

Outros investidores

Um caminho para Musk é encontrar investidores que acreditem em sua visão para o Twitter. Isso significaria que parte do capital ficaria com acionistas novos ou existentes.

Ele já deu a entender que isso é uma possibilidade. Após sua oferta inicial de compra do Twitter, Musk disse que “a intenção é reter o maior número de acionistas permitido por lei”.

Acionistas maiores, como o fundador do Twitter Jack Dorsey, podem optar por manter suas participações na empresa. A participação de Dorsey vale quase US$ 1 bilhão. A Bloomberg relatou segunda-feira que Musk está reunindo parceiros e conversando com outros possíveis investidores.

Venda de ações

Mesmo que Musk não consiga reunir muitos outros investidores, ele tem o poder de fogo financeiro para fazer isso sozinho, graças à joia da coroa de sua enorme fortuna: sua participação na Tesla.

Depois de usar ações para lastrear seu empréstimo de US$ 12,5 bilhões, Musk ainda terá ações da montadora não atreladas ao financiamento no valor de cerca de US$ 21,6 bilhões, com base no preço de fechamento da Tesla na segunda-feira. Após impostos, a venda dessa participação chegaria perto de cobrir todo o seu compromisso, embora dependa do preço que ele obteria pelas ações.

Dinheiro e Criptomoedas

A outra possibilidade: Musk é ainda mais rico do que o calculado pelo Bloomberg Billionaires Index.

A estimativa de caixa de Musk é baseada em registros relacionados a ações negociadas publicamente e reportagens, mas muitas das informações sobre suas finanças privadas são limitadas. Se seu portfólio de investimentos superou o mercado, por exemplo, Musk pode ser mais rico do que a estimativa da Bloomberg e ele pode não precisar de novas fontes de financiamento para cobrir os US$ 21 bilhões.

Musk disse em julho que possuía Bitcoin, Ether e Dogecoin. Embora não esteja claro quanto ele detém ou por quanto tempo ele as possui, as duas primeiras criptomoedas ganharam cerca de 720% e 2.600%, respectivamente, desde março de 2020, um rali muito mais acentuado do que o avanço de cerca de 90% no índice S&P 500.

O Dogecoin disparou quase 30% na segunda-feira, depois que Musk concordou em comprar o Twitter.

